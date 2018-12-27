Реальный способ помочь. В Гомеле создали первый кризисный центр

Новости Беларуси. В предновогодние дни не обходят своей заботой и людей оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В предновогодние дни не обходят своей заботой и людей оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомеле волонтёры Красного креста создали первый в стране кризисный центр. Учреждение, напоминающее среднестатистический европейский хостел.
Здесь можно найти убежище от домашнего насилия, крышу над головой в случае, если идти вдруг больше некуда, не откажут беженцам и перемещённым лицам.
В целом причина, почему человеку нужна помощь, второстепенна: помогать обещают всем нуждающимся.
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Это место, где люди могут собраться с мыслями. Имея крышу над головой и не на голодный желудок. Определиться: «А что я буду делать завтра? Куда мне идти?» И это не только стены, кровати и термосы с горячим чаем. Это те люди, которые помогут. Опять же, это доверие государства Красному кресту.
Кризисный центр рассчитан на одновременное пребывание в нём 10 человек. Уютные комнаты, санузлы, бытовые помещения, кухня и запас продуктов – центр укомплектован всем необходимым. Первые постояльцы здесь появятся уже в новом году.