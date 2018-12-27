Реальный способ помочь. В Гомеле создали первый кризисный центр



Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Это место, где люди могут собраться с мыслями. Имея крышу над головой и не на голодный желудок. Определиться: «А что я буду делать завтра? Куда мне идти?» И это не только стены, кровати и термосы с горячим чаем. Это те люди, которые помогут. Опять же, это доверие государства Красному кресту.





Кризисный центр рассчитан на одновременное пребывание в нём 10 человек. Уютные комнаты, санузлы, бытовые помещения, кухня и запас продуктов – центр укомплектован всем необходимым. Первые постояльцы здесь появятся уже в новом году.