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Реальный способ помочь. В Гомеле создали первый кризисный центр

27 декабря 2018 08:05
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Новости Беларуси. В предновогодние дни не обходят своей заботой и людей оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Реальный способ помочь. В Гомеле создали первый кризисный центр-1

В Гомеле волонтёры Красного креста создали первый в стране кризисный центр. Учреждение, напоминающее среднестатистический европейский хостел.

Реальный способ помочь. В Гомеле создали первый кризисный центр-4

Здесь можно найти убежище от домашнего насилия, крышу над головой в случае, если идти вдруг больше некуда, не откажут беженцам и перемещённым лицам.

Реальный способ помочь. В Гомеле создали первый кризисный центр-7

В целом причина, почему человеку нужна помощь, второстепенна: помогать обещают всем нуждающимся.

Реальный способ помочь. В Гомеле создали первый кризисный центр-10


Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Это место, где люди могут собраться с мыслями. Имея крышу над головой и не на голодный желудок. Определиться: «А что я буду делать завтра? Куда мне идти?» И это не только стены, кровати и термосы с горячим чаем. Это те люди, которые помогут. Опять же, это доверие государства Красному кресту.


Кризисный центр рассчитан на одновременное пребывание в нём 10 человек. Уютные комнаты, санузлы, бытовые помещения, кухня и запас продуктов – центр укомплектован всем необходимым. Первые постояльцы здесь появятся уже в новом году.

# Социальная помощь # общество # Ольга Мычко # Фотофакт

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