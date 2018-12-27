Главная ёлка страны 27 декабря соберёт детей со всей Беларуси

Новости Беларуси. 27 декабря главная ёлка во Дворце Республики соберёт детей со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых долгожданных событий в году и одновременно кульминация благотворительного марафона «Наши дети». Вот уже как два десятилетия эта идея не только прижилась, но и стала традицией дарить маленьким героям свое внимание и заботу.

А в качестве главного подарка для юных гостей – красочное представление. Каждый год оно особенное. В этот раз на сцене разворачивается действие музыкальной сказки «Формула добра». В нём задействованы маленькие актеры. Приглашение уже получили почти 2,5 тысячи детей. Они приедут из разных регионов страны.

Ждут в гости и учеников Рижской белорусской основной школы и белорусской гимназии им. Франциска Скорины в Вильнюсе. Побывают на празднике и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных и многодетных семей. Каждый ребёнок получит сладкий подарок.