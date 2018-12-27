Прогнозы станут точнее: в Минске откроют новую метеорологическую станцию

Новости Беларуси. Белорусские синоптики стремятся сделать свои прогнозы более точными. 27 декабря в Минске торжественно откроют новую метеорологическую станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские синоптики стремятся сделать свои прогнозы более точными. 27 декабря в Минске торжественно откроют новую метеорологическую станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальность нового комплекса в том, что здесь не только интегрируют различные сети наблюдений, но и используют самые современные приборы и оборудование.
Точный прогноз погоды на 99%. Когда в Беларуси это станет реальным?
Сейчас метеорологи в круглосуточном режиме следят за атмосферными процессами. Могут заведомо определить неблагоприятные явления. А также в непрерывном режиме получают данные о радиационном фоне.
С вводом в эксплуатацию комплекса возобновят и радиозондирование атмосферы в столице. А в последствии используют эти данные не только для прогнозов внутри страны, но и расширят присутствие Беларуси в международном обмене информацией.