Прогнозы станут точнее: в Минске откроют новую метеорологическую станцию

Новости Беларуси. Белорусские синоптики стремятся сделать свои прогнозы более точными. 27 декабря в Минске торжественно откроют новую метеорологическую станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальность нового комплекса в том, что здесь не только интегрируют различные сети наблюдений, но и используют самые современные приборы и оборудование.

Точный прогноз погоды на 99%. Когда в Беларуси это станет реальным?

Сейчас метеорологи в круглосуточном режиме следят за атмосферными процессами. Могут заведомо определить неблагоприятные явления. А также в непрерывном режиме получают данные о радиационном фоне.