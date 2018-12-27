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Прогнозы станут точнее: в Минске откроют новую метеорологическую станцию

27 декабря 2018 07:06
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики стремятся сделать свои прогнозы более точными. 27 декабря в Минске торжественно откроют новую метеорологическую станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогнозы станут точнее: в Минске откроют новую метеорологическую станцию-1

Уникальность нового комплекса в том, что здесь не только интегрируют различные сети наблюдений, но и используют самые современные приборы и оборудование.

Точный прогноз погоды на 99%. Когда в Беларуси это станет реальным?

Сейчас метеорологи в круглосуточном режиме следят за атмосферными процессами. Могут заведомо определить неблагоприятные явления. А также в непрерывном режиме получают данные о радиационном фоне.

Прогнозы станут точнее: в Минске откроют новую метеорологическую станцию-4

С вводом в эксплуатацию комплекса возобновят и радиозондирование атмосферы в столице. А в последствии используют эти данные не только для прогнозов внутри страны, но и расширят присутствие Беларуси в международном обмене информацией.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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