Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха

Новости Беларуси. Чтобы жесты «услышали»! В Бресте заработал центр приёма информации от людей с ослабленным слухом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные технологии и мобильные приложения решают проблему контакта для тех, кто не может общаться полноценно. Правда, открывая центр, в городе столкнулись с не менее серьезными трудностями: элементарной нехваткой персонала. В стране практически нет сурдопереводчиков. Кристина Протосовицкая продолжит тему.





То, что казалось невозможным еще каких-то 20 лет назад, сегодня – реальность. Чтобы жесты услышали, достаточно совершить видеозвонок. Скайп, вайбер или смс – в центре принимают вызовы от людей с нарушениями слуха в любом удобном формате 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.





Ирина Павлючик, жительница Бреста:

У ребенка поднялась высокая температура ночью. Переводчика нет в общежитии в это время. Я обратилась в центр. Сразу же вызвали скорую помощь и в течение нескольких минут приехала скорая.





Раньше, чтобы вызвать врача, нужно было потратить около 40 минут. Искала, кто поймет ее, а потом передаст эту информацию скорой. Ирина Павлючик – молодая мама. Мир затих для неё, когда она была еще ребенком. Сегодня у Ирины двое детей – старшему мальчику два с половиной, а дочке – скоро будет годик. Первое слово маленькая Вероника показала маме жестами.





Ирина Павлючик:

Мы очень рады, что открылся этот центр. Он нам очень нужен. Не единожды болели, переводчиков нет, переписывались, все непонятно, а сейчас переводчики все переводят.

Сегодня в Брестской области 1200 инвалидов по слуху, треть из них живет в Бресте. Открытия центра ждали больше двух лет. Он стал пятым в стране. Уютное помещение – за счет общества глухих, зарплату диспетчерам платит «город».

За первый месяц работы в центр обратились 56 человек. Принимают звонки не только экстренные, но и вполне житейские – нотариус, талон в поликлинику, ЖЭС или заказ запчастей для мотоцикла.

Валерий жестовый язык называет своим вторым родным. Родители – оба глухие. Работал в аналогичном центре в России, а сейчас устроился в Бресте. В день бывает от 2 до 15 звонков. Его задача не только услышать человека, но и правильно интерпретировать просьбу.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В нашей стране на каждые 10 тысяч человек с нарушениями слуха приходится всего лишь 50-60 сурдопереводчиков. Это катастрофически мало. Жестовый язык вне обихода.





Когда встал вопрос подбора персонала в новый центр, оказалось, что это непросто. Из 4 сурдопереводчиков, которые работают сегодня – двое пенсионеры. Ночные смены, работа в компьютерных программах – обучать пришлось с нуля.





Валентина Красненко, председатель Брестской областной организации ОО «Белорусское общество глухих»:

Переводчиков нет в Беларуси. Их не готовят. И в основном переводчики это дети глухих родителей. Заканчивают курсы при Максима Танка, а практически должности переводчика жестового языка у нас не готовят в Республике Беларусь. Это большая проблема.