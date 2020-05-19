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Рыболовный сезон открывается в Гомельской и Брестской областях. Но некоторые ограничения остались

19 мая 2020 08:09
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Новости Беларуси. На лодке и с мотором. В угодьях Гомельской и Брестской областей 19 мая открывается рыболовный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыболовный сезон открывается в Гомельской и Брестской областях. Но некоторые ограничения остались-1

Накануне закончился так называемый нерестовый – запретный период в самых теплых регионах страны. И теперь разрешается выход на воду, вылов до 5 килограммов рыбы в сутки на одного рыбака с использованием традиционных орудий лова.

Рыболовный сезон открывается в Гомельской и Брестской областях. Но некоторые ограничения остались-4

Отметим, что продолжает действовать запрет на лов судака – до 30 мая, сома – до 20 июня и рака – до 10 июня. За нарушение правил ведения рыболовного хозяйства предусмотрен штраф до 1350 рублей.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Фотофакт

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