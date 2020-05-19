Рыболовный сезон открывается в Гомельской и Брестской областях. Но некоторые ограничения остались

Новости Беларуси. На лодке и с мотором. В угодьях Гомельской и Брестской областей 19 мая открывается рыболовный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне закончился так называемый нерестовый – запретный период в самых теплых регионах страны. И теперь разрешается выход на воду, вылов до 5 килограммов рыбы в сутки на одного рыбака с использованием традиционных орудий лова.