Белорусские полярники не могут вернуться домой из Антарктиды из-за пандемии. Но и в этом видят плюсы

Новости Беларуси. Белорусские полярники из-за пандемии застряли в Антарктиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые из Академии наук уже второй месяц не могут вернуться на родину.

Это для них рекордный сезон длиной в полгода. Все дело в том, что экспедиция должна была завершиться еще в апреле. Но улететь домой участники 12-й Белорусской антарктической экспедиции так и не смогли из-за отмены рейсов.

Но и в этом видят свои плюсы. Например, за это время им удалось добыть уникальную горную породу возрастом до 20 тысяч лет. К тому же, Антарктида – это единственный на сегодня материк, где нет коронавируса.