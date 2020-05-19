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Белорусские полярники не могут вернуться домой из Антарктиды из-за пандемии. Но и в этом видят плюсы

19 мая 2020 07:25
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Новости Беларуси. Белорусские полярники из-за пандемии застряли в Антарктиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые из Академии наук уже второй месяц не могут вернуться на родину.

Белорусские полярники не могут вернуться домой из Антарктиды из-за пандемии. Но и в этом видят плюсы-1

Белорусские полярники не могут вернуться домой из Антарктиды из-за пандемии. Но и в этом видят плюсы-3

Это для них рекордный сезон длиной в полгода. Все дело в том, что экспедиция должна была завершиться еще в апреле. Но улететь домой участники 12-й Белорусской антарктической экспедиции так и не смогли из-за отмены рейсов.

Но и в этом видят свои плюсы. Например, за это время им удалось добыть уникальную горную породу возрастом до 20 тысяч лет. К тому же, Антарктида – это единственный на сегодня материк, где нет коронавируса.

Белорусские полярники не могут вернуться домой из Антарктиды из-за пандемии. Но и в этом видят плюсы-6

Белорусские полярники не могут вернуться домой из Антарктиды из-за пандемии. Но и в этом видят плюсы-8

Сейчас с нашей командой держат связь. Она все же хочет поскорее вернуться домой. Наши полярники будут идти на научно-экспедиционном судне «Академик Федоров» до Санкт-Петербурга. Ожидается, что оттуда в Минск они прибудут 6 июня. Скорейшее возвращение наших исследователей сейчас прорабатывают в МИД.

# Белорусская наука # общество # Фотофакт

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