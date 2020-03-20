В Валерьяново завершается строительство экорынка. Что можно будет там купить?

Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили стройку экорынка в Валерьяново.

Интерес к зелёной продукции был всегда. Однако ежегодные исследования учёных-экологов заставляют потребителя среди и так привычных органических продуктов искать ещё более чистые. Причём на полках всё чаще появляются вывески с надписью ЭКО. Но порой это просто уловка предприимчивых продавцов. На самом деле спрос на идеальный натурпродукт сейчас превышает возможности производителей. Плюс не всегда удаётся сконцентрировать весь товар в одном месте. Точнее, так было до недавнего времени.

Четверть часа из центра города и всего пара минут от кольцевой. На Логойской трассе возле деревни Валерьяново уже очень скоро появится совершенно уникальный для страны экологический рынок. Возводить его начали в прошлом году. За качество проекта можно не волноваться – строительство объекта на особом контроле главы государства.

Поддержали рождение экорынка четыре крупных предприятия центрального региона. Одно из них – агрокомбинат «Ждановичи».

Ковхуто Виктор, первый заместитель генерального директора УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Мы хотим собрать на этом рынке тех производителей, которые могли бы удивить либо продукцией, которая не в полном объеме представлена в супермаркете, либо какими-то эксклюзивами, новинками.

По словам инвесторов, сегодня у жителей пристоличья главная ассоциация со словом рынок – Комаровка. Там, действительно, представлена продукция в широком ассортименте. Но в то же время крупные предприятия держат руку на пульсе. Ковхуто Виктор:

Мы хотим открыть рынок нового формата. Мы посетили много рынков в Москве, Московской области, в Европе и посмотрели, что отличается формат рынков по сравнению с нашими существующими рынками. То есть там делается упор и на производителя, и на фермера, и также на гастро-кафе, гастро-рестораны. Чтобы человек мог прийти туда со своей семьей, провести там какое-то время, купить продукты, вкусно покушать, отдохнуть.

Нашей съёмочной команде одной из первых удалось побывать внутри строящегося рынка. Мы сразу отметили интересную задумку архитекторов. Снаружи рынок выглядит как четырёхэтажное здание. Однако внутри всё немного иначе. Четыре этажа и правда есть, но они расположены по бокам, как две башни. А вот в середине будет всего два этажа с огромной площадью и высокими потолками.

Андрей Ковелич, заместитель директора строительной компании:

В интерьере много стекла. Это вот то, что мы могли сейчас оценить – много стекла и много воздуха. В этом здании мало перекрытий, много сквозных колодцев, отверстий, атриумов, которые прямо от пола, первого этажа до перекрытия здания располагаются. Выполняются фундаменты под перегородки, лифтовые шахты, выполняется разводка основных инженерных коммуникаций инженерных систем. Полностью выполнена работа по благоустройству. Выполнена обшивка и отделка фасадов, выполнена кровля. Стоит задача до конца апреля – середины мая завершить основные строительно-монтажные работы, в течение мая выполнить наладку оборудования, монтаж мебели, инвентаря. В ближайшее время количество специалистов и рабочих, занятых на строительстве этого объекта, будет только увеличиваться.

Параллельно со строительством идёт и поиск потенциальных резидентов рынка.