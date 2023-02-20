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В Беларуси ещё на 15% снизят стоимость древесины на строительство жилья физлицам

20 февраля 2023 15:08
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Правительство продолжает снижать стоимость деловой древесины для строительства физлицами жилья. Минус 15 % дополнительно от январского ценника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ещё на 15% снизят стоимость древесины на строительство жилья физлицам-1

Сделать древесину доступной по цене для белорусов – такую задачу правительству поставил Президент осенью 2022 года. Тогда же древесину в стране начали продавать по новым правилам. Так, для строительства дома белорусы могут купить напрямую в лесхозе до 70 кубов круглого леса по ценам ниже рыночной. Правда, в таком случае обязательным условием является целевое использование данной древесины.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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