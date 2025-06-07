Эта бригада партизан держала фашистов в ужасе! Как Смолевичи встретили «Марш Победы»?

Сохранить память о героическом прошлом белорусского народа. «Марш Победы» 7 июня встречали в Смолевичах. В маршруте патриотического марафона это уже шестой город, ставший примером подвига и всенародного сопротивления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году он был удостоен вымпела «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». О символах непокорности и Победы. Материал Алины Мычко.

Кобрин, Речица, Слоним, Сенно и Славгород. «Марш Победы» охватил 5 городов. Шестая точка – Смолевичи. Центральная площадь стала основным местом притяжения. Выставка военной техники, образцы современного оружия и экипировки, показательные выступления. Главные экспонаты на празднике – легендарные Т-34. Те самые, что вся Беларусь видела на параде Победы в столице.

Дмитрий Вольфович, военный комиссар Минской области:

Акцент сделан для передачи этой боли Великой Отечественной войны именно молодому поколению. Прекрасно видите, от молодежи отбоя нет, и на выставках от Военной академии, военных факультетов... И Вооруженные Силы попытались представить все новейшие образцы вооружения, стрелкового оружия.

В годы Великой Отечественной Смолевичи стали синонимом непокорности. Здесь не угасали очаги боевого сопротивления: на этих землях действовала знаменитая партизанская бригада «Разгром», наводившая настоящий ужас на гитлеровцев. На счету подпольщиков – около 300 крушений вражеских поездов и более 14,5 тысячи фашистских жизней. В память о событиях войны и в знак благодарности воинам, отдавшим собственные жизни за мирное небо, к Вечному огню на площади легли цветы.