«Наш проект действительно невероятен». Молодёжный поезд прибыл в Минск

Новости Беларуси. Семь дней, более 1 000 километров железнодорожного пути и девять остановок. Такой удивительный вояж совершила команда молодежного поезда «Беларусь. Моладзь. Натхненне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 июля брендированный состав встретили в Минске – это завершающая точка на карте путешествия. На протяжении всего пути без малого сто юношей и девушек со всей страны знакомились со знаковыми объектами Беларуси, посещали исторические места и отдавали дань уважения тем, кто сражался за мирное небо.

Мария Юркова, участница акции:

Вы знаете, республиканский молодежный поезд – это такая уникальная возможность познакомиться с ребятами из разных городов, познакомиться с культурой городов, посмотреть эти города, обменяться контактами, обменяться каким-то опытом, найти новых друзей и просто очень весело провести время

Владислав Мандик, участник акции:

Наш проект действительно невероятен. Очень сближает он. Вы видите, тут абсолютно разные области, можно заметить, как все мы объединились. 90 людей – практически никто никого не знал, теперь мы все как дружная семья.

Во все города молодежь привозила полотнище «Беларусь помнит». Его сшили из практически полутысячи фрагментов, которые собирали в разных регионах нашей страны. На каждом лоскутке – имя и фамилия героя войны. Размер полотна 12 метров в ширину и 6 в длину. Сразу после прибытия в столицу участники акции возложили цветы у монументального комплекса стелы «Минск – город-герой».

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси

Проект охватил многие темы, достаточно актуальные для нашей страны. Это и «Беларусь помнит», и 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и Год малой родины, и ряд других важных событий, которые проходили, проходят в республике. Они, конечно же, не остались незамеченными молодыми людьми. И отрадно то, что действительно мы наблюдали в онлайн-режиме на специальном сайте, на специальном Telegram-канале, как этот поезд шел по стране, какие проводились мероприятия.