Как выглядит новый ФОК, который открыли в Марьиной Горке

Новости Беларуси. После посещения 5-й отдельной бригады специального назначения Президент отправился в новый спортивно-оздоровительный комплекс, открывшийся в Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, ФОК стал хорошим подарком к юбилею. 65 лет назад Марьина Горка получила статус города. Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке Довольно долго Александр Лукашенко общался с местными жителями, которые ждали его у здания комплекса. Все подробности – у Алены Сыровой.

Не исключено, что к ассоциативному ряду с Марьиной Горкой – десантники и мороженое – в скором времени прибавится имя чемпиона по греко-римской или вольной борьбе, футболу или легкой атлетике. По крайней мере на это очень рассчитывают в местном СДЮШОР. Уже 60 лет здесь готовят олимпийский резерв для национальных команд этих видов спорта. За последние четыре года к ним присоединились 11 юных спортсменов родом из этого региона.

Среди них Тимур Бердыев – призер чемпионата мира. Сегодня он тренируется в новеньком марьиногорском спортивном комплексе «Аквамарин» (здесь теперь прописка родного СДЮШОР), а начинал совсем в других условиях.

Тимур Бердыев, член национальной сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Начинал я в Пуховичском районе здесь, поселок Дружный, там у нас физкультурно-оздоровительный комплекс есть. Потом пошел в училище минское областное олимпийского резерва, окончил, сейчас тренируюсь в сборной.

Для молодежи это отличный зал, есть все условия. Для нас как для спортсменов отличное место: тот же бассейн, в тренажерном зале отличное оборудование. Между тренировочным процессом, сборами сюда приезжать, заниматься.

Зал для борьбы, тренажерный и два бассейна, сауны – этот центр построили почти за год. Для 20-тысячного города – настоящий подарок (как раз сегодня в Марьиной Горке отмечают 65-летие). Чтобы поплавать и отдохнуть с пользой для здоровья, раньше приходилось ездить в соседние Червень или Осиповичи.

Директор рассказала: с 1 сентября готовы обучать плаванию сотню детей, заявки уже есть. Учить будут и самых маленьких (для этого есть небольшой бассейн). А для тех, кто постарше – пять 25-метровых дорожек. Все для того, чтобы готовить тот самый олимпийский резерв.

Помимо профессиональных спортсменов, пользоваться опциями нового спортцентра смогут все, кто любит активный образ жизни.

Разумеется, не бесплатно, но что-то подсказывает: от желающих отбоя не будет, особенно что касается тренажерного зала. Президент настаивает: спорт – лучший способ укрепить легкие и сердце, а значит, помочь своему организму противостоять любым недугам.