Каменный костёл в стиле позднего барокко и оборонный храм. Что обязательно нужно посмотреть в Заславле?

Город с многовековой историей, богатым наследием и уникальными памятниками архитектуры и археологии. Приехали в Заславль, город-спутник Минска. Ландшафтные пейзажи здесь приковывают к себе взгляды, а множество достопримечательностей привлекают туристов со всего мира. Что же таит история этого культурного центра, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Перемещаемся дальше – Центральная площадь. Часть ее оформлена как амфитеатр для представлений на открытом воздухе. Недалеко находится знаменитый памятник Изяславлю, знак «Я люблю Заславль», а в сквере – капсула, заложенная в 1985 году на 1000-летие города. Открыть ее можно в 2085 году.

Инесса Соболевская, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Здесь охраняется буквально все, разные участки нашего города. Но конкретно здесь установлен памятник. Это памятный знак, камень. В 1985 году праздновали 1000-летие Заславля, и тогда этот камень был здесь установлен. Но не просто так. В земле под камнем заложена капсула с посланием потомкам, которую нужно будет открыть спустя столетие, в 2085 году. Осталось немножко подождать, чтобы узнать, что же там написано.

Еще одна жемчужина храмовой архитектуры – костел Рождества Пресвятой Девы Марии. Храм в стиле позднего барокко является центральным католическим храмом города. Устремленный к небесам храм действительно впечатляет.

Инесса Соболевская:

Мы находимся возле костела Рождества найсвятейшей Девы Марии. Этот костел был построен в 1774 году, но первый католический храм на этом месте существовал уже в XVI столетии. Дело в том, что в разные столетия менялись владельцы города Заславля. Приходили владельцы, и каждый в своей вере выстраивал костелы. Но думали и про других своих подданных, с другим вероисповеданием. Для католиков в этом месте был построен первый деревянный костел еще владельцами XVI столетия Глебовичами. А в XVIII столетии новые владельцы Пшездецкие выкупили Заславль, чтобы получить графский титул. Соответственно, стали перестраивать и сам Заславль, строили свое графское имение. А также построили прекрасный костел в камне. Существует мнение, что помогал проектировать этот храм Карло Спампани, итальянский архитектор, который путешествовал по белорусским землям и для многих белорусских дворян, шляхты строил какие-то сооружения.

Инесса Соболевская:

Абсолютно точно известно, что костел был возведен на средства Пшездецких и освящен в честь Рождества найсвятейшей Девы Марии. В обустройстве внутреннего убранства принимали участие знаменитые в то время художники и скульпторы Смуглевич, Карл Ельский. Так что костел был украшен богато и лепниной, и скульптурами. Но, к большому сожалению, все это было разрушено.

Инесса Соболевская:

В конце XIX столетия он был переосвящен. Сняли щипковую крышу, заменили световым барабаном. Переосвятили в православную церковь. Так он простоял практически до начала Великой Отечественной войны. Затем было разрушение, связанное уже с войной. По рассказам местных, снаряд упал прямо в середину, пробил крышу и по какой-то причине там не взорвался. Но крыша была разрушена, а стены уцелели практически до самого верха. Уже в советское время в этом костеле проводили реконструкцию. Были разные предположения, как его использовать. И одним из предложений было устроить зал органной, камерной музыки. В результате костел передали католической общине, которая завершила все работы. Сейчас костел действует. Здесь собираются католики, проводят богослужения. Желающие также могут заглянуть в этот костел.

Еще один из древнейших храмов – Спасо-Преображенский собор. Изначально здание задумывалось не только как культовый объект, но и как важный элемент городских укреплений. Храму придавалось оборонное значение, и потому по всему его периметру в верхней части стен располагались бойницы.

Инесса Соболевская:

Мы на городище, которое называется Вал. В XII столетии с городища «Замэчак» сюда, на берег реки Свислочи стали перемещаться люди. Поблизости более глубокая, полноводная Свислочь. В те времена именно реки были главными дорогами. Здесь когда-то возникло первое неукрепленное поселение, возможно, как военный форпост. А позже оно образовалось в целое укрепленное место – городище. В XVI столетии на этом месте Ян Глебович, который стал владельцем города, возводит гораздо более мощную, современную, прогрессивную систему обороны. Он строит свой рыцарский замок, кальвинский сбор (он был кальвинистом) и окружает это все мощной земляной стеной. Ее высота с внутренней стороны составляет от 6 до 8 метров, поскольку площадка была неровной. Его каменный замок возвышался, предположительно, на 2-3 этажа. А что касается кальвинского сбора, то он строится как место, где собираются общиной, молятся. А еще как храм – оборонительное сооружение. Из сохранившихся подобных памятников архитектуры Заславский кальвинский сбор – самый старый.