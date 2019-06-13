Прямой эфир

Палата представителей рассмотрела закон «О персональных данных» в первом чтении

13 июня 2019 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Личные данные под защитой государства. 13 июня парламентарии в первом чтении приняли соответствующий закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей рассмотрела закон «О персональных данных» в первом чтении-1

Работа над ним велась с конца 2018 года, а в силу новые правила вступят вероятнее всего через год. В документе наконец-то появилось точное определение в том числе и самому понятию «персональные данные». Сам закон вобрал в себя нормы положений Конвенции Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных данных.

Палата представителей рассмотрела закон «О персональных данных» в первом чтении-4

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований:
Граждане порой не придают значения тому, что они делают в отношении своих личных данных. Заполняют соответствующие анкеты, когда получают дисконтные карты, передают свои данные в различные социальные сети. В этой ситуации как могут использоваться эти данные, мы не знаем. Закон направлен на то, чтобы действительно навести в этой сфере порядок.

Палата представителей рассмотрела закон «О персональных данных» в первом чтении-7

В проекте четко закреплены общие требования к действиям с персональными данными. Важной новеллой закона должно стать закрепление возможности в электронной форме получить согласие физических лиц на определенные действия с их персональными данными. 

# Закон # общество # Вадим Ипатов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык
13 июня 2019 11:11

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

Что делать, если увидел пожар в лесу?
13 июня 2019 10:58

Что делать, если увидел пожар в лесу?

Самая высокая температура за все время метеонаблюдений 12 июня зарегистрирована в Беларуси
13 июня 2019 08:33

Самая высокая температура за все время метеонаблюдений 12 июня зарегистрирована в Беларуси