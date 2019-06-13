Палата представителей рассмотрела закон «О персональных данных» в первом чтении

Новости Беларуси. Личные данные под защитой государства. 13 июня парламентарии в первом чтении приняли соответствующий закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа над ним велась с конца 2018 года, а в силу новые правила вступят вероятнее всего через год. В документе наконец-то появилось точное определение в том числе и самому понятию «персональные данные». Сам закон вобрал в себя нормы положений Конвенции Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных данных.

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований:

Граждане порой не придают значения тому, что они делают в отношении своих личных данных. Заполняют соответствующие анкеты, когда получают дисконтные карты, передают свои данные в различные социальные сети. В этой ситуации как могут использоваться эти данные, мы не знаем. Закон направлен на то, чтобы действительно навести в этой сфере порядок.