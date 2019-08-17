Как выбрать зонт? Советы продавца

Светлана Матюхина, товаровед универмага:

Зонты у нас идут автоматы, полуавтоматы и механика. Если покупатель видит, что на ручке две стрелочки: вверх и вниз, это будет автомат. Если стрелочка будет одна, значит, это полуавтомат: открытие идёт через кнопочку, закрытие – вручную. Если вы зонтик хотите в маленькую сумочку, естественно, вы должны взять механику.