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Как выбрать зонт? Советы продавца

17 августа 2019 18:48
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Как выбрать зонт, рассказали в программе «Плюс-минус»

Как выбрать зонт? Советы продавца-1

Светлана Матюхина, товаровед универмага:
Зонты у нас идут автоматы, полуавтоматы и механика. Если покупатель видит, что на ручке две стрелочки: вверх и вниз, это будет автомат. Если стрелочка будет одна, значит, это полуавтомат: открытие идёт через кнопочку, закрытие – вручную. Если вы зонтик хотите в маленькую сумочку, естественно, вы должны взять механику.

Как выбрать зонт? Советы продавца-4

Если вы хотите, чтоб зонтик дольше служил, надо позаботиться о том, чтобы спицы были стальные.

Бывает наоборот: со спицами более облегчёнными, алюминиевые, то есть этот зонтик уже не предназначен для каждодневного использования. Представлен широкий ассортимент зонтов «антиветер», стоит немножечко дороже. Там идёт спица, которая гнётся.

Как выбрать зонт? Советы продавца-7

В любом случае, покупатель всегда должен помнить, что против ветра зонт не направляется.

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# Полезные советы # общество # Светлана Матюхина

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