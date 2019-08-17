Как выбрать зонт? Советы продавца

Как выбрать зонт, рассказали в программе «Плюс-минус».
Как выбрать зонт, рассказали в программе «Плюс-минус».
Светлана Матюхина, товаровед универмага:
Зонты у нас идут автоматы, полуавтоматы и механика. Если покупатель видит, что на ручке две стрелочки: вверх и вниз, это будет автомат. Если стрелочка будет одна, значит, это полуавтомат: открытие идёт через кнопочку, закрытие – вручную. Если вы зонтик хотите в маленькую сумочку, естественно, вы должны взять механику.
Если вы хотите, чтоб зонтик дольше служил, надо позаботиться о том, чтобы спицы были стальные.
Бывает наоборот: со спицами более облегчёнными, алюминиевые, то есть этот зонтик уже не предназначен для каждодневного использования. Представлен широкий ассортимент зонтов «антиветер», стоит немножечко дороже. Там идёт спица, которая гнётся.
В любом случае, покупатель всегда должен помнить, что против ветра зонт не направляется.
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