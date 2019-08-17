Почему стоит стать волонтёром? 3 полезных навыка, которые помогут в карьере и жизни

Новости Беларуси. Красный Крест собрал волонтеров со всей страны в летней школе лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организация насчитывает сегодня около 17 тысяч добровольных помощников. Без каких качеств не обойтись волонтеру, и почему участвовать в этом движении не только благородно, но и полезно для карьеры? Расскажет корреспондент Яна Шипко.

Я всю осознанную жизнь хотел помогать людям. Узнал, что есть такая организация. Первое задание у нас было «Елка желаний», такая акция.

Так с очень простых на первый взгляд и посильных каждому добрых дел обычно начинается волонтерский путь в Красном Кресте. Сейчас Валерий уже координирует работу волонтеров в Гродно. Желающих помогать немало – по области около двух тысяч человек. Но такие бескорыстные порывы близки и понятны пока не всем.

Валерий Краевский, специалист Гродненской областной организации Красного Креста:

Обязательно, наверное, какие-то нравственно-волевые качества, потому что у многих, к сожалению, волонтерство вызывает какое-то непонимание в обществе. Даже в близком окружении волонтера. Даже я, будучи волонтером, сталкивался с такими вещами, когда люди не понимают необходимости волонтерской работы.

Для четверти населения США волонтерство – стиль жизни со своими бенефитами. В западных компаниях отсутствие волонтерского опыта в резюме – минус. Инициативность, умение коммуницировать, подставить плечо в команде – то, что так ценят работодатели, современная молодежь нарабатывает именно в волонтерских проектах.

Евгения Матюхина, волонтер Минской областной организации Красного Креста:

Это очень помогает в дальнейшей работе и с взрослыми, и с детьми, после тренингов и какого-то общения со старшими людьми, которые уже давно в Красном Кресте и которые могут поделиться своим опытом.

Яна Шипко, корреспондент:

За эти три дня 40 молодых и уже опытных волонтеров со всей страны научатся формировать лидерские качества, чтобы уметь презентовать свои идеи, мотивировать на участие в благотворительных проектах. И, что немаловажно, нести добро, при этом защищая себя от выгорания.

Школа молодежного лидера в 11-й раз собрала своих активных добровольцев. В программе интерактивные игры и мастер-классы, среди ключевых тем – основы психосоциальной поддержки.

Джордже Дрндарски, глава международной миссии Красного Креста в Беларуси:

У нас 17 тысяч волонтеров. Это очень замечательная база. Сравнивая с другими странами, белорусы и Белорусское общество Красного Креста очень продвинуто.

Волонтеры – это колоссальный общественный ресурс. Они как современные тимуровцы помогают пожилым людям и лежачим больным, в мороз согревают бездомных, в жару раздают воду, участвуют в поисках пропавших или заблудившихся в лесу, а еще патронируют массовые мероприятия, оказывая первую медицинскую помощь.