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Готовимся к осени: сколько стоят дождевик и резиновые сапоги

17 августа 2019 18:49
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О ценах на элементы осеннего гардероба рассказали в программе «Плюс-минус»

Готовимся к осени: сколько стоят дождевик и резиновые сапоги-1

Анна Родиевская, товаровед универмага:
Погода у нас не самая лучшая для лета, спрос увеличился на резиновые сапожки. Много новых моделей интересных, с каблучком. Расцветки различные: как однотонные, так и принтованные есть.

Готовимся к осени: сколько стоят дождевик и резиновые сапоги-4

Готовимся к осени: сколько стоят дождевик и резиновые сапоги-6

Детские – примерно от 12 рублей до 20, в основном, а взрослые уже идут от 14 рублей до 30, но есть импортные модели, более интересные, с утеплителем – 34-45 рублей.

Готовимся к осени: сколько стоят дождевик и резиновые сапоги-9

Наталья Колодяжная, товаровед универмага:
Дождевики представлены в широком ассортименте. Детские – в более ярких расцветках, взрослые – в более пастельных, но тоже яркие тона.

Готовимся к осени: сколько стоят дождевик и резиновые сапоги-12

Бывают дождевики из обычного полиэтилена, как одноразовые, так и более плотных материалов, в виде плащей, накидок, на кнопках, на липучках.

Готовимся к осени: сколько стоят дождевик и резиновые сапоги-15

Стоимость колеблется от 1 рубль 99 копеек – тот, который одноразовый, до 13 рублей – многоразовый, но это уже в виде куртки.

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# Одежда # общество # Анна Родиевская # Наталья Колодяжная

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