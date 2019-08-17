Готовимся к осени: сколько стоят дождевик и резиновые сапоги

О ценах на элементы осеннего гардероба рассказали в программе «Плюс-минус».

Анна Родиевская, товаровед универмага:

Погода у нас не самая лучшая для лета, спрос увеличился на резиновые сапожки. Много новых моделей интересных, с каблучком. Расцветки различные: как однотонные, так и принтованные есть.

Детские – примерно от 12 рублей до 20, в основном, а взрослые уже идут от 14 рублей до 30, но есть импортные модели, более интересные, с утеплителем – 34-45 рублей.

Наталья Колодяжная, товаровед универмага:

Дождевики представлены в широком ассортименте. Детские – в более ярких расцветках, взрослые – в более пастельных, но тоже яркие тона.

Бывают дождевики из обычного полиэтилена, как одноразовые, так и более плотных материалов, в виде плащей, накидок, на кнопках, на липучках.