Как выбрать термобельё в зависимости от вида активности?

Каждый раз с приходом зимы встаёт вопрос, как тепло одеться без ущерба имиджу? Отличный вариант – комплект термобелья. Оно незаметно под одеждой и согревает в самую ненастную погоду. Как выбрать такое бельё в зависимости от вида активности, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ариэль Рихтер, директор магазина спортивной одежды:

Термобельё – это отдельный, специализированный вид белья, которые выполняет две основные и очень важные функции. Первая из которых – это сохранение тепла за счёт собственного тела. Второе – это вывод влаги. В повседневной жизни или при активных занятиях спортом наше тело начинает нагреваться. Следовательно, для того чтобы тело охладилось, организм начинает выделять пот. Тем самым, происходит терморегуляция. В этот момент наступает основная функция термобелья – это вывод влаги.

Есть разные уровни активности. Если вы собираетесь заниматься активным видом спорта, таким как беговые лыжи или катание на коньках, или бег в непогоду, вам лучше использовать синтетические материалы. Потому что они хорошо выводят влагу, а за счёт того, что вы много активничаете, вы будете сохранять тепло за счёт собственного тела.

Если вы собираетесь заниматься умеренным видом спорта, вам необязательно использовать стопроцентную синтетику, потому что вы недостаточно много двигаетесь, следовательно, не очень хорошо генерируете тепло. Для этого используется добавление в термобельё шерсти или хлопка. Третий уровень активности – это малоактивный. Здесь стопроцентно нужно использовать материалы шерсть или хлопок. Потому что, если вы будете использовать синтетику, вы элементарно замёрзнете. Термобельё нужно носить не только для занятий спортом, но и в повседневной жизни. Поскольку оно выполняет такие важные функции, как сохранение тепла, поддержание фиксации мышц и вывод влаги.