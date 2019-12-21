Ёлка в кадке: как выбрать и ухаживать?

Сотни ёлочных базаров на днях открылись по всей Беларуси. Тренд последних лет – деревья в кадке. Это и для экологии полезно, и мусора в квартире от них меньше, и простоять такая ёлка может до весны. Как выбрать такую ель? Советы специалиста – в программе «Плюс-минус» ..

Диана Апанасевич, специалист по озеленению:

Если вы решили украсить свой дом елью в кадке, то вы должны изначально понимать, что с этой ёлочкой будет дальше.

Если вы хотите содержать её в контейнере, вы должны выбрать такие сорта, которые растут всего 1,5-2 метра максимум. Это канадская ель, к примеру. Но если вы хотите в последующем свою ёлочку пересадить к себе на участок, тогда вы можете выбирать абсолютно любую ёлку. Это могут быть голубые либо зелёные, с мягкой хвоей либо колючей.

Ель в кадке требует определённого ухода в новогодние праздники. Первое, вы должны выбрать самое прохладное место в помещении – к примеру, возле окна или балконной двери. Ни в коем случае её нельзя ставить возле батареи. И второе, нужно обеспечить её максимальным увлажнителем. Для этого раз, два сбрызгивайте хвою из пульверизатора или поставьте вокруг неё увлажнитель для воздуха. Если вы купили ёлочку раньше новогодних праздников, не нужно её сразу же ставить в дом. Поставьте её в прохладное место либо на улицу, либо на холодный балкон. И за 2-3 дня до новогодних праздников вы можете выставить её у себя в квартире и украсить. После этого, спустя 7-8 дней вам нужно обязательно выставить её либо на балкон, либо на улицу. И в последующем хранить её до весны. После 15 марта ориентировочно, в зависимости от погодных условий, вы можете её высаживать в грунт. Если ёлку передержать в помещении долго, она начнёт сыпаться. И при этом процент приживаемости намного уменьшается.