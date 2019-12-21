Какой будет погода на Новый год? Народные приметы на конец декабря

23 декабря – день Мины Красноречивого. По преданию, святой помогал от болезней глаз. Ясное утро предвещало скорые морозы, рассказали в программе «Плюс-минус».

25 декабря – день Спиридона. В народе его ещё называли Солнцеворот. Это время самой длинной ночи и самого короткого дня в году. Если солнце светит лучисто – жди на Новый год мороз и солнце.

Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю

26 декабря – Евстратиев день. В народе говорили – какой день, таким будет январь.