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Какой будет погода на Новый год? Народные приметы на конец декабря

21 декабря 2019 17:18
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23 декабря – день Мины Красноречивого. По преданию, святой помогал от болезней глаз. Ясное утро предвещало скорые морозы, рассказали в программе «Плюс-минус».   

25 декабря – день Спиридона. В народе его ещё называли Солнцеворот. Это время самой длинной ночи и самого короткого дня в году. Если солнце светит лучисто – жди на Новый год мороз и солнце.

Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю

26 декабря – Евстратиев день. В народе говорили – какой день, таким будет январь.

Какой будет погода на Новый год? Народные приметы на конец декабря-1

# Погода в Беларуси # общество

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