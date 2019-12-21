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Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю

21 декабря 2019 17:00
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Зима на паузе. По словам синоптиков, мороза и снегопадов на предстоящей неделе не ожидается, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник страна окажется под властью атмосферных фронтов и тёплых воздушных масс с юго-запада Европы. К середине недели в Беларусь придёт циклон, смещающийся с Карпат на Рижский залив.

Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю -1

Александр Лазутин, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
На предстоящей неделе в Беларуси сохранится такая же тёплая погода, можно сказать, аномально тёплая погода для данного периода. В дневное время температура, в основном, +3 +8. В южных и юго-западных районах страны, ближе к Бресту – там до +10 +11. Такая погода продержится у нас до середины недели, правда, довольно дождливая будет. Ближе к выходным немного характер погоды изменится, осадки будут из дождей переходить уже постепенно в мокрый снег. Температура воздуха будет уже колебаться от -2 до +3 в ночное время. И в отдельные дни даже будет минусовая температура и днём, и ночью.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю -3
Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю -4
Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю -5
Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю -6
Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю -7
Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю -8
# Погода в Беларуси

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