Прямой эфир

Как выбрать SPF-крем, чтобы он хорошо защищал и не был слишком жирным? Вот несколько советов

28 марта 2023 12:47
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Благодаря солнцу наш организм получает такой важный витамин D. Но прямое воздействие ультрафиолетовых лучей грозит ожогами и фотостарением. Поэтому с появлением первых солнечных дней следует обновить свой бьюти-арсенал и начинать пользоваться косметикой с пометкой SPF.

Как выбрать SPF-крем, чтобы он хорошо защищал и не был слишком жирным? Вот несколько советов-1

Юлия Стречань, косметолог:
Деткам мы выбираем с физическими фильтрами. Взрослым можно как с физическими, так и с химическими. Недостаток физических солнцезащитных фильтров дает белесый цвет, что многим может не нравиться. Химические это более современные, они работают немножко по-другому, но могут быть аллергенны.

Обладателям жирного типа кожи стоит тщательнее подходить к выбору защитных средств. Отдайте предпочтение тем кремам, которые помогут уменьшить избыточный блеск.

Как выбрать SPF-крем, чтобы он хорошо защищал и не был слишком жирным? Вот несколько советов-4

Юлия Стречань:
Обязательно должна быть пометка «некомедогенный» либо oil free, не содержать каких-то плотных текстур. Также желательно выбирать солнцезащитные кремы, в которых есть антиоксиданты, которые дают дополнительную защиту от солнышка, увлажняют и ухаживают.

Находясь на активном солнце, обновлять защитные средства необходимо каждые полтора-два часа. Обратите внимание: если крем ложится какой-то пленкой, появляются зуд и высыпания, это значит, что он вам не подходит.

Как выбрать SPF-крем, чтобы он хорошо защищал и не был слишком жирным? Вот несколько советов-7

Светлана Яковлева, врач-дерматовенеролог Минского городского клинического центра дерматовенерологии:
Избыточное ультрафиолетовое облучение провоцирует развитие рака кожи и меланомы. Если не использовать средства защиты, то в коже происходит разрушение эластичных и коллагеновых волокон. Это проявляется мелкой сетью морщин на лице, сухостью кожи, так называемым фотостарением. Кроме того, под действием ультрафиолета может обостряться ряд заболеваний.

Как выбрать SPF-крем, чтобы он хорошо защищал и не был слишком жирным? Вот несколько советов-10

Использование SPF не гарантирует стопроцентную защиту, важно также контролировать время нахождения на открытом солнце и надевать головные уборы. Нередко бывает, что вроде и в тень прячешься, и крем используешь, а вечером вдруг оказывается, что получил солнечный ожог.

Юлия Стречань:
Если вы получили ожог, кожа покраснела, нужно снять воспалительный процесс. Для этого хорошо подходят пантенол-спреи либо гели, алоэ-вера прекрасно успокаивает кожу, реанимирует ее. Если пошла какая-то сыпь, обязательно принять антигистаминный препарат. 

Как выбрать SPF-крем, чтобы он хорошо защищал и не был слишком жирным? Вот несколько советов-13

Чтобы косметика сохраняла свою первоначальную эффективность, ее нужно держать в сухом месте, защищенном от высоких температур и прямого попадания солнечных лучей.

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# Косметология # общество # Юлия Стречань # Светлана Яковлева # Валерия Яскевич # Фотофакт

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