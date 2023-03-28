Как выбрать SPF-крем, чтобы он хорошо защищал и не был слишком жирным? Вот несколько советов

Благодаря солнцу наш организм получает такой важный витамин D. Но прямое воздействие ультрафиолетовых лучей грозит ожогами и фотостарением. Поэтому с появлением первых солнечных дней следует обновить свой бьюти-арсенал и начинать пользоваться косметикой с пометкой SPF.

Юлия Стречань, косметолог:

Деткам мы выбираем с физическими фильтрами. Взрослым можно как с физическими, так и с химическими. Недостаток физических солнцезащитных фильтров дает белесый цвет, что многим может не нравиться. Химические – это более современные, они работают немножко по-другому, но могут быть аллергенны. Обладателям жирного типа кожи стоит тщательнее подходить к выбору защитных средств. Отдайте предпочтение тем кремам, которые помогут уменьшить избыточный блеск.

Юлия Стречань:

Обязательно должна быть пометка «некомедогенный» либо oil free, не содержать каких-то плотных текстур. Также желательно выбирать солнцезащитные кремы, в которых есть антиоксиданты, которые дают дополнительную защиту от солнышка, увлажняют и ухаживают. Находясь на активном солнце, обновлять защитные средства необходимо каждые полтора-два часа. Обратите внимание: если крем ложится какой-то пленкой, появляются зуд и высыпания, это значит, что он вам не подходит.

Светлана Яковлева, врач-дерматовенеролог Минского городского клинического центра дерматовенерологии:

Избыточное ультрафиолетовое облучение провоцирует развитие рака кожи и меланомы. Если не использовать средства защиты, то в коже происходит разрушение эластичных и коллагеновых волокон. Это проявляется мелкой сетью морщин на лице, сухостью кожи, так называемым фотостарением. Кроме того, под действием ультрафиолета может обостряться ряд заболеваний.

Использование SPF не гарантирует стопроцентную защиту, важно также контролировать время нахождения на открытом солнце и надевать головные уборы. Нередко бывает, что вроде и в тень прячешься, и крем используешь, а вечером вдруг оказывается, что получил солнечный ожог. Юлия Стречань:

Если вы получили ожог, кожа покраснела, нужно снять воспалительный процесс. Для этого хорошо подходят пантенол-спреи либо гели, алоэ-вера прекрасно успокаивает кожу, реанимирует ее. Если пошла какая-то сыпь, обязательно принять антигистаминный препарат.