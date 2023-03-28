Поезд Минск-Архангельск начнёт курсировать с 22 апреля

Новый поезд по маршруту Минск-Архангельск-Минск с 22 апреля 2023 года будет следовать каждую неделю, информирует Белорусская железная дорога.

В БЖД сообщают, что отправляться он будет из белорусской столицы по субботам в 10:22, а прибывать в Архангельск – по понедельникам в 12:24. Отправляться обратно в Минск подвижной состав будет в тот же день, в понедельник, в 14:47, а прибывать на белорусский вокзал – по средам в 15:08.

Поезд оснащен как плацкартными, так и купейными вагонами, есть вагоны для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Сообщается, что билеты уже есть в продаже. Более подробную информацию можно получить на сайте БЖД.