В ГАИ напомнили о правилах безопасной езды в снегопад. Они могут спасти вам жизнь

Новости Беларуси. Март преподнес белорусам неприятные сюрпризы. Ночью страна оказалась под влиянием южного циклона и его активных атмосферных фронтов, которые принесли похолодание, обильные осадки и сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Города завалило снегом.
Из-за повышенной опасности в столице ввели план «Погода». Сотрудники ГАИ контролируют состояние дорог и оказывают помощь попавшим в беду.
Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
При управлении транспортным средством водителям рекомендуем держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Не выполняйте без надобности такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозить нужно плавно и заранее. Не торопитесь менять зимние шины на летние, а тем, кто это уже сделал, настоятельно рекомендуем оставить авто и воспользоваться общественным транспортом.
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