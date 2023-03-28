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В ГАИ напомнили о правилах безопасной езды в снегопад. Они могут спасти вам жизнь

28 марта 2023 12:01
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Новости Беларуси. Март преподнес белорусам неприятные сюрпризы. Ночью страна оказалась под влиянием южного циклона и его активных атмосферных фронтов, которые принесли похолодание, обильные осадки и сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Города завалило снегом.

Из-за повышенной опасности в столице ввели план «Погода». Сотрудники ГАИ контролируют состояние дорог и оказывают помощь попавшим в беду.

В ГАИ напомнили о правилах безопасной езды в снегопад. Они могут спасти вам жизнь-1

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
При управлении транспортным средством водителям рекомендуем держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Не выполняйте без надобности такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозить нужно плавно и заранее. Не торопитесь менять зимние шины на летние, а тем, кто это уже сделал, настоятельно рекомендуем оставить авто и воспользоваться общественным транспортом.

В ГАИ напомнили о правилах безопасной езды в снегопад. Они могут спасти вам жизнь-4

На МКАД маршрутка съехала в кювет, а на М7 столкнулись автобус с пассажирами и снегоуборочная машина. Подробности.

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# ГАИ # общество # Вероника Романькова # Фотофакт

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