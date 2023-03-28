В ГАИ напомнили о правилах безопасной езды в снегопад. Они могут спасти вам жизнь

Новости Беларуси. Март преподнес белорусам неприятные сюрпризы. Ночью страна оказалась под влиянием южного циклона и его активных атмосферных фронтов, которые принесли похолодание, обильные осадки и сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Города завалило снегом.

Из-за повышенной опасности в столице ввели план «Погода». Сотрудники ГАИ контролируют состояние дорог и оказывают помощь попавшим в беду.