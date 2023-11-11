Как выбрать профессию мечты и кто зарабатывает 10 тысяч рублей? Анонс ток-шоу «Большого города»

Более 35 тысяч вакансий предлагает государственная служба занятости тем, кто ищет работу или хочет сменить сферу деятельности. Тему трудоустройства в Минске – обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 12 ноября, в 10.00.

Возможности для трудоустройства, которые открывает государственная служба занятости. Внимание! Среди вакансий точно есть ваша работа мечты.

Рабочее место довольно неплохо оплачивается, средняя заработная плата по этим специальностям – около 3 000 тысяч рублей.

Екатерина Забенько, СТВ:

Вы уже проанонсировали работу за 10 000 рублей у летчика.

Для тех, кто торопится жить. Какие вакансии доступны студотрядовцам? И почему для многих трудовой семестр затянулся?

Третий трудовой семестр – летний. Он перетекает последовательно и на весь год.

Старт карьеры с детского сада. Когда начинать первые шаги в профессию? И как получить не только знания, но и профессиональный опыт?

Придя на производство, предприятие, они уже где-то на шаг впереди тех рабочих, которые уже работают на предприятии.