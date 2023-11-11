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Как выбрать профессию мечты и кто зарабатывает 10 тысяч рублей? Анонс ток-шоу «Большого города»

11 ноября 2023 14:38
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Более 35 тысяч вакансий предлагает государственная служба занятости тем, кто ищет работу или хочет сменить сферу деятельности. Тему трудоустройства в Минске – обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 12 ноября, в 10.00.

Как выбрать профессию мечты и кто зарабатывает 10 тысяч рублей? Анонс ток-шоу «Большого города»-1

Возможности для трудоустройства, которые открывает государственная служба занятости. Внимание! Среди вакансий точно есть ваша работа мечты.

Как выбрать профессию мечты и кто зарабатывает 10 тысяч рублей? Анонс ток-шоу «Большого города»-4

Рабочее место довольно неплохо оплачивается, средняя заработная плата по этим специальностям – около 3 000 тысяч рублей.

Как выбрать профессию мечты и кто зарабатывает 10 тысяч рублей? Анонс ток-шоу «Большого города»-7

Екатерина Забенько, СТВ:
Вы уже проанонсировали работу за 10 000 рублей у летчика.

Как выбрать профессию мечты и кто зарабатывает 10 тысяч рублей? Анонс ток-шоу «Большого города»-10

Для тех, кто торопится жить. Какие вакансии доступны студотрядовцам? И почему для многих трудовой семестр затянулся?

Как выбрать профессию мечты и кто зарабатывает 10 тысяч рублей? Анонс ток-шоу «Большого города»-13

Третий трудовой семестр – летний. Он перетекает последовательно и на весь год.

Как выбрать профессию мечты и кто зарабатывает 10 тысяч рублей? Анонс ток-шоу «Большого города»-16

Старт карьеры с детского сада. Когда начинать первые шаги в профессию? И как получить не только знания, но и профессиональный опыт?

Как выбрать профессию мечты и кто зарабатывает 10 тысяч рублей? Анонс ток-шоу «Большого города»-19

Придя на производство, предприятие, они уже где-то на шаг впереди тех рабочих, которые уже работают на предприятии.

Как выбрать профессию мечты и кто зарабатывает 10 тысяч рублей? Анонс ток-шоу «Большого города»-22

Как выбрать профессию, чтобы потом не пожалеть о выбранном трудовом пути?

Екатерина Забенько:
Некоторые ищут себя всю жизнь и хотят поменять профессию, иногда – просто радикально.

«Большой город». Воскресенье 10.00.

# Трудоустройство # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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