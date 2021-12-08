Многие сдаются после первых попыток. Всем ли можно закаляться?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Если хочешь быть здоров – закаляйся. Но подходить к этому вопросу нужно с умом.

Юлия Кожевникова, терапевт 1 категории:

Закаливание – давно известный эффективный способ укрепления здоровья, а также профилактики различных заболеваний. Даже такая полезная процедура может навредить здоровью, но только при неправильном подходе и при наличии противопоказаний. К таким противопоказаниям относятся заболевание сердечно-сосудистой системы, астма, туберкулез, почечная недостаточность, также препятствием может стать высокая температура, наличие холодовой аллергии. Основная роль закаливания – укрепить иммунитет, предупредить болезнь, а не вылечить ее. Кроме закаливания холодной водой есть и другие способы.

Юлия Кожевникова:

Существует несколько разновидностей, самая распространенная – закаливание воздухом. Заключается данный метод в частых прогулках на свежем воздухе, также будет хождение босиком и закаливание водой. Является одним из самых полезных видов закаливания организма. Можно выделить несколько способов: это обтирание, обливание холодной водой, контрастный душ, моржевание, также баня или сауна.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал закаляться, но большинство сдавались уже после первых попыток. А вот те, кто сделал закаливание регулярной процедурой – могут похвастаться крепким иммунитетом и хорошей физической формой.

Ирина Афанасьева, член клуба закаливания и зимнего плавания:

Мне всегда очень нравилось смотреть по телевизору, как люди купаются в холодной воде, я подумала: «Я бы тоже так хотела». И у меня по жизни была песня: «Если хочешь быть здоров – закаляйся». Я ходила почти 20 лет на аэробику. Это ритм моей жизни: ходить два раза на физкультуру и зимнее плавание.

Ирина Павлий, член клуба закаливания и зимнего плавания:

Весь наш комплекс упражнений идеален для всех мышц, для всех суставов. Мы занимаемся в течение часа и только после этих упражнений очень хорошо и свободно можно окунуться. У нас одно показание – желание заниматься. Для купания все-таки, я считаю, нужно обязательно согреться. Я ощущаю разницу в физическом состоянии со своими ровесницами. Кому-то легко дается ныряние в ледяную воду, но это не значит, что и вы должны подвергать организм воздействию экстремальных температур.

Сергей Алешин:

Я в любое время суток езжу окунаться. Начал лет 10 назад, меня в монастыре научили. Надо начинать дома: холодный душ или два ведра воды вылить на себя, и потихоньку, не сразу. Сразу можно, конечно, шок получить. А у меня уже организм привыкший. Моржевание ускоряет обменные процессы, стимулирует иммунную систему, повышает эластичность и тонус мышц, улучшает состояние кожи. Масса плюсов, но и тут есть свои подводные камни.

Юлия Пласконная, акушер-гинеколог 1 категории:

Если вы планируете данные процедуры, необходимо проконсультироваться с врачом-терапевтом, врачом акушером-гинекологом женщинам и врачом-урологом мужчинам, чтобы выявить противопоказания к данной процедуре. Если вы решили попробовать окунание в ледяной проруби, я бы рекомендовала не делать это чаще трех раз в неделю, чтобы не вызвать негативные последствия для вашего организма.