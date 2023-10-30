Как выбрать качественный пауэрбанк? Рассказываем о нюансах, которые стоит учесть при покупке

Быть вне зоны доступа в современном мире очень непросто. Сегодня смартфон – один из основных средств коммуникации. Благодаря телефону мы можем общаться в мессенджерах, читать книги, работать из любой точки мира. Но даже у такого многофункционального гаджета есть минус: спустя какое-то время он разряжается. На помощь приходит пауэрбанк.

Никита Гончар:

У меня их даже несколько, потому что один разряжается, нужно сразу брать второй, все-таки у нас телефоны спустя время довольно быстро теряют емкость батареи, поэтому пауэрбанк обязательно. Нужно больше емкости, брал наверно самое большое, что там есть. Я думаю, что нужно брать каких-то более-менее известных фирм, потому что они гарантируют качество. При выборе портативного аккумулятора учитывайте частоту пользования и тяжесть устройства. Есть пауэрбанки, которые весят почти полкило. Для путешествий это неплохой вариант, а вот на каждый день лучше выбирать что-то полегче. Скорость тоже имеет значение.

Владимир Храмов, главный инженер сервисного центра:

Фаст-чардж – это быстрая зарядка, более современный тип зарядки, она заряжает телефон буквально за 30-40 минут. Обычная зарядка – это 2-3 часа. На самом пауэрбанке будут разъемы, как правило, их там 3-5, где-то просто 2, а один будет подписан – это фаст-чардж или обычный USB.