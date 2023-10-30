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Как выбрать качественный пауэрбанк? Рассказываем о нюансах, которые стоит учесть при покупке

30 октября 2023 13:04
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Быть вне зоны доступа в современном мире очень непросто. Сегодня смартфон – один из основных средств коммуникации. Благодаря телефону мы можем общаться в мессенджерах, читать книги, работать из любой точки мира. Но даже у такого многофункционального гаджета есть минус: спустя какое-то время он разряжается. На помощь приходит пауэрбанк.

Как выбрать качественный пауэрбанк? Рассказываем о нюансах, которые стоит учесть при покупке-1

Никита Гончар:
У меня их даже несколько, потому что один разряжается, нужно сразу брать второй, все-таки у нас телефоны спустя время довольно быстро теряют емкость батареи, поэтому пауэрбанк обязательно. Нужно больше емкости, брал наверно самое большое, что там есть. Я думаю, что нужно брать каких-то более-менее известных фирм, потому что они гарантируют качество.

При выборе портативного аккумулятора учитывайте частоту пользования и тяжесть устройства. Есть пауэрбанки, которые весят почти полкило. Для путешествий это неплохой вариант, а вот на каждый день лучше выбирать что-то полегче. Скорость тоже имеет значение.

Как выбрать качественный пауэрбанк? Рассказываем о нюансах, которые стоит учесть при покупке-4

Владимир Храмов, главный инженер сервисного центра:
Фаст-чардж это быстрая зарядка, более современный тип зарядки, она заряжает телефон буквально за 30-40 минут. Обычная зарядка это 2-3 часа. На самом пауэрбанке будут разъемы, как правило, их там 3-5, где-то просто 2, а один будет подписан это фаст-чардж или обычный USB.

Как выбрать качественный пауэрбанк? Рассказываем о нюансах, которые стоит учесть при покупке-7

Если ваши девайсы поддерживают функцию беспроводной зарядки, тогда стоит обратить внимание на модели с такими же параметрами и никакие провода мешать не будут. Кстати, для компьютеров тоже есть пауэрбанки, главное подобрать подходящую мощность заряда.

Владимир Храмов:
Есть разные типы пауэрбанка, если вы маленький купите, то есть вам достаточно для телефона, вы можете зарядить два телефона, например, одновременно, но раз. А можете купить какой-то более емкий пауэрбанк, вы можете хоть 10 ноутбуков заряжать одновременно. Это все зависит от мощности.

Подробности в видео.

# Полезные советы # общество # Валерия Яскевич # Фотофакт

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