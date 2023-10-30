В Минске проводят конкурс театрального искусства. Что ждёт зрителей и профессионалов сцены?

Всем нужно ходить в театр, чтобы тренировать свою душу. Такими словами народной артистки Беларуси Тамары Мироновой начнем разговор про VII Республиканский конкурс театрального искусства «Национальная театральная премия». И в очередной раз в Минске собрались лучшие представители театрального искусства, чтобы продемонстрировать свои профессиональные навыки, мастерство. Форум уже стартовал и продлится по 18 ноября. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ольга Столярова, преподаватель кафедры истории и теории искусства БГАИ, член жюри «Национальной театральной премии». Дмитрий Потапович, ведущий:

От национальной театральной премии чего вы больше всего ждете? Какой главный посыл этого фестиваля?

Ольга Столярова, преподаватель кафедры истории и теории искусства БГАИ, член жюри «Национальной театральной премии»:

Больше всего, наверное, я жду новых впечатлений, потому что театр и спектакль – это живой организм. И когда смотришь сдачу или, например, премьерный показ, то одно впечатление, проходит время, ребенок этот маленький как спектакль вырастает, уже что-то меняется. Но это как в лучшую сторону может быть, если ты живой организм, то может быть и в худшую сторону, спектакль может умереть. Посыл этого фестиваля, я думаю, что это развитие театрального искусства. Это популяризация традиций именно национального белорусского театра. Это выявление, наверное, талантливой молодежи, продвижение ее. Александр Стасевич, ведущий:

В этом году представлено очень много постановок, насколько мы знаем. Скажите, а какие номинации? Какие театры? Где вообще-то все проходит и в какие даты?