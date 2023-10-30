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В Минске проводят конкурс театрального искусства. Что ждёт зрителей и профессионалов сцены?

30 октября 2023 11:11
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Всем нужно ходить в театр, чтобы тренировать свою душу. Такими словами народной артистки Беларуси Тамары Мироновой начнем разговор про VII Республиканский конкурс театрального искусства «Национальная театральная премия». И в очередной раз в Минске собрались лучшие представители театрального искусства, чтобы продемонстрировать свои профессиональные навыки, мастерство. Форум уже стартовал и продлится по 18 ноября.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ольга Столярова, преподаватель кафедры истории и теории искусства БГАИ, член жюри «Национальной театральной премии».

Дмитрий Потапович, ведущий:
От национальной театральной премии чего вы больше всего ждете? Какой главный посыл этого фестиваля?

В Минске проводят конкурс театрального искусства. Что ждёт зрителей и профессионалов сцены?-1

Ольга Столярова, преподаватель кафедры истории и теории искусства БГАИ, член жюри «Национальной театральной премии»:
Больше всего, наверное, я жду новых впечатлений, потому что театр и спектакль – это живой организм. И когда смотришь сдачу или, например, премьерный показ, то одно впечатление, проходит время, ребенок этот маленький как спектакль вырастает, уже что-то меняется. Но это как в лучшую сторону может быть, если ты живой организм, то может быть и в худшую сторону, спектакль может умереть. Посыл этого фестиваля, я думаю, что это развитие театрального искусства. Это популяризация традиций именно национального белорусского театра. Это выявление, наверное, талантливой молодежи, продвижение ее.

Александр Стасевич, ведущий:
В этом году представлено очень много постановок, насколько мы знаем. Скажите, а какие номинации? Какие театры? Где вообще-то все проходит и в какие даты?

В Минске проводят конкурс театрального искусства. Что ждёт зрителей и профессионалов сцены?-4

Ольга Столярова:
Я думаю, что надо все спектакли просмотреть, чтобы объективным было мнение. Это сцена Национального академического театра имени Янки Купалы, там обычно проходят спектакли коллективов областных театров. На своих площадках показывают минские театры. В этом году в номинации «Спектакль драматического театра» – 12 спектаклей. Это 10 для большой сцены, 2 – для малой сцены. Общее количество в нашей афише заявлено 32. Это музыкальная секция, театр кукол, спектакли для детей и юношества, естественно, драматический спектакль.

Подробности в видео.

# Театр # общество # Ольга Столярова # Дмитрий Потапович # Александр Стасевич # Екатерина Яцкевич # Фотофакт

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