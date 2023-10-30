Как развивается бизнес в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

Как развивается в Беларуси бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение, что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предприимчивый диалог этим вечером на площадке ток-шоу «По существу».
Как развивается в Беларуси бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение, что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предприимчивый диалог этим вечером на площадке ток-шоу «По существу».
Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Вопрос, комментарий может подкинуть повод для дискуссии.
Присоединяйтесь к единственному на отечественных экранах ток-шоу, которое работает в прямом эфире, этим вечером на СТВ в 18:30.