Как развивается бизнес в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

Как развивается в Беларуси бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение, что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предприимчивый диалог этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» .

Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Вопрос, комментарий может подкинуть повод для дискуссии.