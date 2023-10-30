Белорусскому государственному университету – 102 года

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Это, конечно, не просто университет. Это еще и то, что всегда было как некая неотъемлемая часть зарождения, становления, развития белорусской государственности. Не просто образование. Это и не просто мощнейшие научные школы, прикладная, фундаментальная наука. Это прежде всего те традиции и тот колоссальный авторитет, который есть в корпорации Белорусский государственный университет, не только внутри страны, но и за ее пределами. О чем свидетельствуют очень многие маркеры-показатели.