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Какие годы в Беларуси были самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений?

18 января 2024 20:21
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Наводнения, аномальная жара, пожары – мир погряз в климатических бедствиях. В этих погодных катаклизмах винят озоновую дыру, парниковый эффект и, конечно, самого человека. Ученые всего мира до хрипоты спорят о том, как решить эту проблему, а государства вливают миллионы долларов в исследования. Но так или иначе мир оказался на пороге экологической катастрофы. О том, что провоцирует изменение климата, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Средняя температура воздуха в Европе увеличивается почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Какие страны теплеют быстрее других?

Какие годы в Беларуси были самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений?-1

Наталья Суслова, начальник службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета:
Мы можем сказать по Беларуси, сколько у нас. Среднегодовая температура воздуха за период потепления превысила температуру предшествовавшего за 100 лет периода на 1,4 °C, то есть с 5,8 °C повысилась до 7,2 °C. Мы можем сказать, что за всю историю метеорологических наблюдений 2019-й, 2020-й и 2023 год стали самыми теплыми годами. То есть соответственно это 8,8 °C, 9,1 °C и 8,7 °C.

# Погода в Беларуси # общество # Алеся Лакина # Наталья Суслова

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