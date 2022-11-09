«Тренировки шесть раз в неделю». Воспитанники клецкой ДЮСШ готовятся к чемпионату Минской области по самбо

Новости Беларуси. Ноябрьский чемпионат Минской области по самбо пройдет в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для самбистов и дзюдоистов района сезон сложился удачно. В 2022 году воспитанники местной детско-юношеской спортивной школы заняли порядка 10 призовых мест в открытых региональных турнирах и областных спартакиадах. Результаты впечатляющие, однако на этом останавливаться юные борцы не планируют – сейчас ребята активно готовятся к чемпионату Минской области. Нацелены на победу.

Никита Турко, воспитанник Детско-юношеской спортивной школы Клецкого райисполкома: Неоднократно я участвовал в областных соревнованиях, занимал часто призовые места, часто бывал в финале. Сейчас готовлюсь к чемпионату области. Хотелось бы первое место.

Георгий Борисевич, старший тренер Детско-юношеской спортивной школы Клецкого райисполкома: Мы готовимся принять чемпионат Минской области по самбо в Клецке. Чемпионат дает нам разряды к концу года. Финалисты получают право на присвоение кандидатов в мастера спорта по самбо. Призеры получают право на присвоение первого взрослого разряда.

Василий Кулик, тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы Клецкого райисполкома:

Тренировки у них шесть раз в неделю. Каждый день они здесь. Совмещают и учебу, и тренировочный процесс. В этом году двое поступают в Академию МВД. На следующий год троих готовим.

Всего в школе занимается порядка 60 ребят самого разного возраста. Среди них есть и девочки.