Как восстанавливают легендарный Т-34 на «Линии Сталина»? Узнали о реставрации «оружия Победы»

3 июля 1944-го танковый экипаж младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова на том самом Т-34 ворвался в Минск, освободив белорусскую столицу от фашистов. Впрочем, у легендарного танка немало заслуг на белорусской земле, за что ему заслуженно воздвигнут не один памятник.

Советский танк, который вгонял в ужас немцев. В каждом бою он демонстрировал свою силу и выносливость. «Ласточку», как ласково называл Т-34 Сталин, показывали в фильмах, писали на картинах и упоминали в книгах. «Тридцатьчетверка» – танк, созданный побеждать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.