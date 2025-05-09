Как восстанавливают легендарный Т-34 на «Линии Сталина»? Узнали о реставрации «оружия Победы»
3 июля 1944-го танковый экипаж младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова на том самом Т-34 ворвался в Минск, освободив белорусскую столицу от фашистов. Впрочем, у легендарного танка немало заслуг на белорусской земле, за что ему заслуженно воздвигнут не один памятник.
Советский танк, который вгонял в ужас немцев. В каждом бою он демонстрировал свою силу и выносливость. «Ласточку», как ласково называл Т-34 Сталин, показывали в фильмах, писали на картинах и упоминали в книгах. «Тридцатьчетверка» – танк, созданный побеждать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У самой массовой военной техники была и редкая модификация Т-34-57, получившая название «истребитель танков». На «Линии Сталина» сегодня реконструируют ходовую копию. В начале войны их было построено всего 10 единиц. Еще три – в 1943-м. Поэтому восстановить машину сложно. Каждая деталь – буквально раритет. Ювелирная работа, утверждают Якушевы. Они всей семьей трудятся над воссозданием знаменитого танка.
Владимир Якушев, механик-реставратор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Эту машину мы делаем месяцев семь. Столкнулись с тем, что приводы здесь передние, а у 34-ки – задний. Пришлось все переделывать, менять. Самое главное – коробка передач. Реставрировали саму коробку. Уже не первый раз делали, поэтому сложности – просто выточить деталь, чтобы подходила. Заказывали на заводе, чтобы более точно.
Под капотом гусеничного раритета – тот самый мотор, настоящая инженерная жемчужина. Уникальный дизельный двигатель, который практически не ломался, был нетребовательным к топливу и буквально рвал танк с места, обеспечивая маневренность и скорость. В жару и холод, в грязи и снежных бурях – этот узел работал без сбоев.
Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Т-34 – это узнаваемая машина. Все-таки это «оружие Победы», то, на чем наши деды в войне победили. Когда Т-34 выезжает на поле реконструкции, люди практически всегда узнают его.
Реставраторы уверены, что танк обязательно будет на ходу и станет теперь уже в исторический строй. Восстановленный Т-34-57 станет ярким напоминанием о героизме и стойкости наших предков.
Подробности смотрите в видео.