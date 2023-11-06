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Спецрейс «Белавиа» летит из Израиля с гражданами Беларуси на борту

06 ноября 2023 10:56
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Специальный рейс национального авиаперевозчика «Белавиа» в понедельник, 6 ноября, вылетел из аэропорта Бен Гурион, сообщает МИД Беларуси.

На борту самолета находятся 117 граждан нашей страны. Эвакуационный рейс был организован для граждан Беларуси, которые изъявили желание покинуть Израиль.

Как сообщалось, разрешение на выполнение перелета Беларусь получила от израильской стороны давно, но фактически отправить самолет за белорусами мешали санкции Америки в отношении «Белавиа». Белорусские дипломаты прорабатывали этот вопрос, в результате эвакуационный рейс организовать удалось.

# общество # общество

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