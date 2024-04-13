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Как танцы могут помочь людям с инвалидностью? Пообщались с воспитанницами школы танцев «Дар»

13 апреля 2024 13:43
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Танец как способ реабилитации. Почувствовать ритм жизни через искусство может каждый. Долгое время танцевать для человека с инвалидностью было за гранью возможного. Сейчас многое изменилось. Главное – это желание и упорство. И тогда все обязательно получится. В Минске работает школа танцев «Дар», которая помогает людям с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Сегодня у нас в гостях воспитанницы этой танцевальной школы двойняшки Татьяна и Валентина Упит. Как им помогает танец, спросим у них лично.

Как танцы могут помочь людям с инвалидностью? Пообщались с воспитанницами школы танцев «Дар»-1

Алеся Алехнович, ведущая:
У каждого человека есть своя история. И нам очень интересно узнать о том, как вы попали в эту танцевальную школу, что вас туда привело.

Как танцы могут помочь людям с инвалидностью? Пообщались с воспитанницами школы танцев «Дар»-4

Валентина Упит, воспитанница школы танцев «Дар» Социального учреждения «Инвацентр» ОО «Белорусское общество инвалидов»:
Мы познакомились с Аней, она нас пригласила на танцы. И мне очень интересно было, как можно танцевать на инвалидных колясках. У меня азарт такой включился: о, надо попробовать. И я решила сходить сама, первая. А потом позвала с собой сестру.

Как танцы могут помочь людям с инвалидностью? Пообщались с воспитанницами школы танцев «Дар»-7

Алеся Алехнович:
Валентина пошла с азартом. Татьяна?

Как танцы могут помочь людям с инвалидностью? Пообщались с воспитанницами школы танцев «Дар»-10

Татьяна Упит, воспитанница школы танцев «Дар» Социального учреждения «Инвацентр» ОО «Белорусское общество инвалидов»:
Я к этому отношусь классно, замечательно, потому что мне нравятся танцы, но не представляла себя в таком виде, танцы на инвалидных колясках. Для меня понятно – инвалидная коляска, как руководить, потому что я жила с ребятами такими же, понятие есть. А как сделать этот поворот, это все – это очень забавно, интересно. И когда мне сестра предложила, я сказала: а давай попробуем. И мы вместе верным путем пошли на занятие.

Как танцы могут помочь людям с инвалидностью? Пообщались с воспитанницами школы танцев «Дар»-13

Александр Стасевич, ведущий:
Сколько лет занимаетесь?

Как танцы могут помочь людям с инвалидностью? Пообщались с воспитанницами школы танцев «Дар»-16

Татьяна Упит:
Уже пошел третий год.

Александр Стасевич:
А сколько времени нужно, чтобы выучить какие-то сложные элементы, необычные трюки.

Татьяна Упит:
Очень много. То, что мы сейчас делаем, это половина. А для достижения классного, мощного результата – это года.

Далее смотрите в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Алеся Алехнович

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