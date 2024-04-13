Как танцы могут помочь людям с инвалидностью? Пообщались с воспитанницами школы танцев «Дар»

Танец как способ реабилитации. Почувствовать ритм жизни через искусство может каждый. Долгое время танцевать для человека с инвалидностью было за гранью возможного. Сейчас многое изменилось. Главное – это желание и упорство. И тогда все обязательно получится. В Минске работает школа танцев «Дар», которая помогает людям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сегодня у нас в гостях воспитанницы этой танцевальной школы двойняшки Татьяна и Валентина Упит. Как им помогает танец, спросим у них лично.

Алеся Алехнович, ведущая:

У каждого человека есть своя история. И нам очень интересно узнать о том, как вы попали в эту танцевальную школу, что вас туда привело.

Валентина Упит, воспитанница школы танцев «Дар» Социального учреждения «Инвацентр» ОО «Белорусское общество инвалидов»:

Мы познакомились с Аней, она нас пригласила на танцы. И мне очень интересно было, как можно танцевать на инвалидных колясках. У меня азарт такой включился: о, надо попробовать. И я решила сходить сама, первая. А потом позвала с собой сестру.

Алеся Алехнович:

Валентина пошла с азартом. Татьяна?

Татьяна Упит, воспитанница школы танцев «Дар» Социального учреждения «Инвацентр» ОО «Белорусское общество инвалидов»:

Я к этому отношусь классно, замечательно, потому что мне нравятся танцы, но не представляла себя в таком виде, танцы на инвалидных колясках. Для меня понятно – инвалидная коляска, как руководить, потому что я жила с ребятами такими же, понятие есть. А как сделать этот поворот, это все – это очень забавно, интересно. И когда мне сестра предложила, я сказала: а давай попробуем. И мы вместе верным путем пошли на занятие.

Александр Стасевич, ведущий:

Сколько лет занимаетесь?