Не помешал даже дождь – во всех районах Минска прошли субботники

Во всех районах Минска прошли субботники по благоустройству. Традиционно особое внимание памятникам и знаковым местам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты Заводского района навели порядок на территории мемориального комплекса «Тростенец». В годы Великой Отечественной войны здесь погибли более 200 тысяч человек. Прежде чем взяться за инструменты, участники мероприятия возложили цветы к памятнику жертвам концлагеря и почтили память погибших минутой молчания. После приступили к работе, убрали сухую листву, опавшие ветки и мусор. Желающих навести порядок вблизи памятного места оказалось немало. Инициативу поддержали более сотни человек. Это представители общественных объединений, партий и молодежь. Не помешал даже дождь.

Екатерина Ямная, председатель Заводской районной организации Белорусского общества Красного Креста Минска:

Для Заводского района, для всех белорусов – это традиция, выходить на субботники, облагораживать места памяти. Когда ты ставишь общественное выше личного, в этом наша сила и общность.

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Наша страна – та страна, которая и отличается своей памятью о прошлом. А ведь, если мы не будем знать историю и не передадим правдивую историю нашему молодому поколению, мы не имеем право на настоящее и будущее.