Курсанты академии авиации познакомились с рекордсменами по продолжительности полёта на воздушном шаре

Узнать больше о воздухоплавании и познакомиться с белорусскими рекордсменами смогли курсанты государственной академии авиации. Для ребят устроили встречу с экипажем, который установил рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэростат парил над землей 9 часов 15 минут. Стартовая площадка была оборудована неподалеку от Минска. Именно там экипаж завершил последние приготовления и поднял шар в воздух. Наблюдать за полетом вживую могли жители Фаниполя, Дзержинска и других населенных пунктов. На встрече с пилотами ребята смогли узнать о всех тонкостях воздухоплавания: начиная от физической подготовки экипажа и заканчивая планированием маршрута.

Екатерина Ивашина, директор авиакомпании, пилот: Интенсивная подготовка к этому рекорду у нас была 4 месяца. Такие мероприятия происходят строго зимой. У нас было немного времени, чтобы найти определенное летное окно для этого. Нам нужны были минусовые температуры, а было тепло. Но мы нашли такое окошко и организовали 9-го числа этот полет.

Владислав Симонович, курсант Белорусской государственной академии авиации:

Так как мы авиационная организация, нам любая тематика, связанная с небом, очень важна. И благодаря таким людям, которые делают продолжительный полет на воздушном шаре или, как недавно, полет в космос, мы видим примеры, которым следует подражать.

Чтобы установить национальный рекорд, экипаж поднял в небо самый большой воздушный шар в Беларуси. Для его удержания в воздухе пилотам потребовалось 16 баллонов с газом.