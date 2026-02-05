«Безопасное пространство» – рассказываем о площадке, где обучают детей правилам поведения в интернете

Алина Трус, корреспондент:

Настоящее безопасное пространство. Это новая профилактическая площадка в интерактивном формате. Ее открыли в столице во Дворце детей и молодежи.

Локации тематические. Безопасное поведение в интернете и противодействие незаконному обороту наркотиков – главные проблемные вопросы. Познакомиться с основными схемами злоумышленников и научиться их распознавать можно прямо на площадке.