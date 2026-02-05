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«Безопасное пространство» – рассказываем о площадке, где обучают детей правилам поведения в интернете

05 февраля 2026 11:55
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«Безопасное пространство» – рассказываем о площадке, где обучают детей правилам поведения в интернете -1

Алина Трус, корреспондент:
Настоящее безопасное пространство. Это новая профилактическая площадка в интерактивном формате. Ее открыли в столице во Дворце детей и молодежи. 

Локации тематические. Безопасное поведение в интернете и противодействие незаконному обороту наркотиков – главные проблемные вопросы. Познакомиться с основными схемами злоумышленников и научиться их распознавать можно прямо на площадке. 

«Безопасное пространство» – рассказываем о площадке, где обучают детей правилам поведения в интернете -3

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
Открыли площадку ГУВД Мингорисполкома «Безопасное пространство». Все это сделано при поддержке Минского городского исполнительного комитета, а также Дворца детей и молодежи с целью обучения наших детей о правилах поведения в интернете, чтобы они не были вовлечены в киберпреступления, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также не стали жертвами преступлений против половой свободы несовершеннолетних. 

«Безопасное пространство» – рассказываем о площадке, где обучают детей правилам поведения в интернете -5

Схематичные яркие баннеры, графика, VR-очки, дополненная реальность и тестирование с прослушиванием аудио. Все это лучше помогает погрузиться в темы и надолго запомнить важные правила. 

Подробности в видео

# Интернет # Правила безопасности

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