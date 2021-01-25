Как воспитать в ребёнке самостоятельность? Рекомендации психолога

Самостоятельный ребенок – гордость семьи. Но чтобы малыш научился твердо стоять на ногах, сперва следует прочно закрепить голову на его плечах, ведь закон взрослой жизни суров – каждый сам за себя. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Уже с раннего возраста мы можем давать ребенку выполнять то, что он может выполнить сам, не ограничивать его какие-то действия. Например, когда малыш пытается встать, не нужно тут же сломя голову бежать и кричать ему: «Боже мой, сейчас упадешь». Аккуратно даем ему возможность сделать это самому. Иначе, если мама забирает у ребенка носки и натягивает на него их сама, то какой посыл она ему дает – ты без меня не справишься.

Человек беспомощен до тех пор, пока ему есть на кого рассчитывать. Позвольте ребенку набить себе шишки. В противном случае ваша подстраховка отобьет у него желание справляться с задачами и принимать решения. Ольга Гома:

Как часто бывает, в возрасте двух-трех лет пытается сам, но у него не получается, он начинает злиться, кричать, то в этот момент проще и лучше всего сказать: «Да, натягивать носки или колготки – это очень сложная задача, но я в тебя верю, ты справишься. Если нужна будет помощь, то я рядом». Мы даем ребенку опору и поддержку, но при этом настраиваем на то, что он справится сам.

У маленького человека тоже должен быть выбор. Обучайте понимать свои чувства и желания. Предложите карапузу самостоятельно определить костюм для прогулки и кашу на обед. С возрастом усложняйте задачу. Будьте терпимее к неудачам малыша и не исправляйте оплошность, пока он сам не попросит о помощи. Давить авторитетом позволительно с подростками, которые уже понимают, что такое ответственность, но не всегда хотят брать ее на себя. Ольга Гома:

Стоит сказать, что ты уже взрослый и это можешь сделать сам, я могу поддержать, могу побыть рядом, но я хочу, чтобы ты делал это сам. Это цениться начинает чуть позже, когда ребенок вырастает и понимает, что он справляется с гораздо большим количеством дел, чем его сверстники. Когда он переезжает от вас в другой город, поступает и все может сделать сам, он вам будет очень благодарен.

Ничего не добился, зато сам. Не хотите таким образом оправдывать беспомощность своего взрослого чада? Ольга Гома:

Родители не дают ребенку ничего делать самому до какого-то определенного возраста. Например, они думают, что ребенку исполнилось десять лет и сейчас он должен все начать делать сам. Так вот так не бывает, это не какая-то способность, которая приобретается с определенным возрастом, это способность, которую именно родители помогают развить в ребенке. Поэтому если ваш малыш уже не хочет ничего делать сам, старайтесь направить его на это, давайте ему какой-то выбор, чтобы он смог самостоятельно хотя бы что-то выбрать.