Готовность к введению в Беларуси биометрических документов обсуждается на совещании у Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Готовность к введению в Беларуси биометрических документов обсуждается 25 января на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Работа в данном направлении ведется давно. Сейчас правительство и должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ.

Как сообщали ранее представители МВД, идентификационная карта представляет собой небольшую пластиковую карточку, на которую будет нанесена фотография и основные личные данные владельца. Используя ID-карту, можно будет получать все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.

Александр Лукашенко:

Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы. Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании.