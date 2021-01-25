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Готовность к введению в Беларуси биометрических документов обсуждается на совещании у Александра Лукашенко

25 января 2021 08:00
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Новости Беларуси. Готовность к введению в Беларуси биометрических документов обсуждается 25 января на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Работа в данном направлении ведется давно. Сейчас правительство и должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ.

Как сообщали ранее представители МВД, идентификационная карта представляет собой небольшую пластиковую карточку, на которую будет нанесена фотография и основные личные данные владельца.  Используя ID-карту, можно будет получать все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.

Александр Лукашенко:
Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы. Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании.

В МВД рассказали, как белорусы смогут получить биометрический паспорт и сколько он будет стоить (читать далее).  

# Документы # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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