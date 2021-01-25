Малыша назвали Бэмби. В Щучинском районе детёныш косули посреди зимы пришёл жить к людям

Новости Беларуси. В Щучинском районе детеныш косули посреди зимы пришел жить к людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приютила парнокопытное семья местных жителей. Хозяйка – ветеринар по образованию – сразу определила: он здоров. Малыша назвали Бэмби – уж очень он похож на олененка из известного мультфильма.

За месяц детеныш раззнакомился со всеми 12 хозяйскими лошадьми. Маленькая косуля совсем не боится людей, а потому уже стала настоящей любимицей конного двора.

Людмила Босак, хозяйка конного двора:

Мы предполагаем, что был загон охоты, он или отбился, или был очень испуган – трудно сказать причину его появления. Но, как говорится, вышла из тумана косуля. Пришла на территорию, зашла во двор, уже сюда на участок. Мы так удивленно пошли смотреть, он оказался абсолютно не пугливым.