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Малыша назвали Бэмби. В Щучинском районе детёныш косули посреди зимы пришёл жить к людям

25 января 2021 07:12
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Новости Беларуси. В Щучинском районе детеныш косули посреди зимы пришел жить к людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыша назвали Бэмби. В Щучинском районе детёныш косули посреди зимы пришёл жить к людям-1

Приютила парнокопытное семья местных жителей. Хозяйка – ветеринар по образованию – сразу определила: он здоров. Малыша назвали Бэмби – уж очень он похож на олененка из известного мультфильма.

Малыша назвали Бэмби. В Щучинском районе детёныш косули посреди зимы пришёл жить к людям-4

За месяц детеныш раззнакомился со всеми 12 хозяйскими лошадьми. Маленькая косуля совсем не боится людей, а потому уже стала настоящей любимицей конного двора.

Малыша назвали Бэмби. В Щучинском районе детёныш косули посреди зимы пришёл жить к людям-7

Людмила Босак, хозяйка конного двора:
Мы предполагаем, что был загон охоты, он или отбился, или был очень испуган – трудно сказать причину его появления. Но, как говорится, вышла из тумана косуля. Пришла на территорию, зашла во двор, уже сюда на участок. Мы так удивленно пошли смотреть, он оказался абсолютно не пугливым.

Малыша назвали Бэмби. В Щучинском районе детёныш косули посреди зимы пришёл жить к людям-10

А еще Бэмби очень подружился с детьми. Они съезжаются сюда из разных городов страны, чтобы научиться верховой езде и уходу за лошадьми. Гости и не ожидали, что здесь их встретит такой необычный обитатель. Теперь дети и туристы обязательно увозят с собой на память и оригинальное селфи с маленькой косулей. 

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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