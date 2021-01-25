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На Брестском полигоне артиллерийские подразделения отработали стрельбу прямой наводкой

25 января 2021 07:20
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Новости Беларуси. На Брестском полигоне артиллерийские подразделения отрабатывали стрельбу прямой наводкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Брестском полигоне артиллерийские подразделения отработали стрельбу прямой наводкой-1

Скорость развертывания позволяет обеспечить используемое вооружение. Гаубица калибром 152 миллиметра к месту буксируется грузовыми автомобилями.

На Брестском полигоне артиллерийские подразделения отработали стрельбу прямой наводкой-4

Дмитрий Божук, командир орудия:
Я в армии недолго, призвался только 20 ноября. Уже приехали на полигон стрелять из гаубицы.

На Брестском полигоне артиллерийские подразделения отработали стрельбу прямой наводкой-7

Сергей Болотько, исполняющий обязанности заместителя командира артиллерийской бригады:
Военнослужащие видят реально цель, видят, куда попадают, и результаты стрельбы.

На Брестском полигоне артиллерийские подразделения отработали стрельбу прямой наводкой-10

Обученный расчет за минуту делает 7-8 выстрелов. Это позволяет с точностью поражать мишени.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Дмитрий Божук # Сергей Болотько # Фотофакт

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