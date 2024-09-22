Богодель: около 100 лет моя фамилия служит в Вооруженных Силах

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Богодель.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

У меня дочь служит, она лейтенант, служит в радиоэлектронной борьбе. Занимается как защитой информации, в том числе занимается вопросами по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Это у нас традиционно в семье. У нас служили практически все. Три поколения точно есть, около 100 лет моя фамилия служит в Вооруженных Силах. В этом году сын поступил в Военную академию, хочет стать разведчиком. Поэтому каждое воскресенье мы везем ему туда пирожки, булочки, чтобы подкормить. Он сам избрал эту профессию, мы старались никак не давить, не настаивать. Может, даже как-то пытались отговорить его, так как время непростое. Он однозначно сказал «нет, это избранная профессия» и пошел.