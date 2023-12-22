Новости Беларуси. Ситуация на рынке труда в Минске стабильная. Уровень безработицы снижается. Об этом говорили на заседании в Мингорисполкоме. Основным вопросом для рассмотрения стала реализация Декрета Президента «О содействии занятости населения», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стоит отметить, что в столице ведется активная работа по вовлечению трудоспособных минчан в экономическую деятельность. Создаются новые рабочие места. Сейчас в городе около 37 тысяч свободных вакансий. Из них 60 % – это рабочие профессии. Предложения о трудоустройстве есть практически во всех сферах экономики: промышленности, строительстве и розничной торговле.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Ситуация на рынке труда города Минска остается стабильной. Осенью текущего года наметились положительные тенденции по приему и увольнению. Прием уже три месяца стабильно превышает увольнения. Это говорит о том, что предприятия больше набирают специалистов, чем идет отток. Активное содействие и меры в трудоустройстве оказывает центр занятости. Мы проводим обучение в рамках трудовой реабилитации для уязвимых категорий граждан.

Ознакомиться со свободными вакансиями и связаться с нанимателями можно через портал Государственной службы занятости. В 2023 году платформой воспользовались более 4 миллионов граждан.