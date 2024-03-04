Как не откладывать поход в спортзал на потом? Рассказала спортивный психолог

«С понедельника пойду в спортзал», «на следующей неделе наконец-то куплю абонемент в тренажерку». Знакомые фразы, правда? Только до дела доходит не всегда. Понедельники откладываются один за другим, и вот вы уже с удивлением обнаруживаете, что целый год как собирались начать заниматься спортом, а так ничего и не сделали.

Марина Макаронок, спортивный психолог:

Как таковой лени не существует. Лень – это отсутствие мотивации. Вы, может, сильно устали, переутомлены, может быть, себя плохо чувствуете, у вас есть диссонанс между «хочу» и «должен». Вы, может быть, этого не хотите, но считаете, что должны. Может быть, у вас очень много дел, но нет плана того, как их решить. Поэтому вы чувствуете лень и нежелание что-либо делать.

Как вариант – вы можете взять своего друга, подругу и прийти вместе в зал. Вдвоем интереснее заниматься, есть общение. Либо выбрать себе персонального тренера, с которым вам тоже будет интересно приходить. Также, когда вы уже договорились с другом или с тренером о тренировке, вы уже, естественно, не откажетесь от нее.