Зелёный омлет с брынзой и вялеными томатами. Простой рецепт вкусного завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим зеленый омлет с брынзой и вялеными томатами. И для этого блюда нам понадобятся яйца, сливки жирные 30 %, мука, листья салата, брынза, кинза, сметана, каперсы, вяленые томаты и хлеб.

Для начала сделаем омлет. Для этого понадобится 4 куриных яйца. Также понадобятся жирные сливки, 100 граммов, черный молотый перец, соль. Также понадобится 4 чайные ложки муки. Все это тщательно перемешиваем, чтобы не образовывались комочки. Еще для омлета понадобится зелень. Я буду использовать микс из петрушки, кинзы и укропа. Чтобы омлет был нежный и не попадались твердые части зелени, обрываем и только листики используем. Зелень меленько нарезаем.

Приступаем к приготовлению начинки для омлета. Для этого понадобится брынза, сметана, каперсы и вяленые томаты. Берем брынзу и измельчаем брынзу вилкой. В этом блюде брынзу можно заменить сыром фета, либо кремчизом, либо любым другим мягким сливочным сыром. Также понадобятся вяленые томаты. Их нарезаем мелким кубиком. Также можно заменить печеным перцем либо любым другим печеным овощем. Отлично подойдет баклажан.

Также понадобятся каперсы. Их слегка перерезаем. Каперсы бывают шести разных размеров. Чем они крупнее, тем жестче у них текстура. Самые большие каперсы называются королевскими, они идут с ножкой. Каперсов должно быть в меру, так как они солено-кислые, придают этому блюду пикантность и изысканность. Также понадобится сметана. Сметаны понадобится граммов 100. Все перемешиваем. Так как брынза более сухая и рассыпается, при добавлении сметаны становится более эластичная и получается кремовая, нежная текстура.