Возглавил штурм и героически погиб под огнём фашистов! «Незабытые истории»

«Я, Тепляков Владимир Брониславович, 1965 года рождения. Моя бабушка, Ярошевич Надежда Владимировна, передала мне документы по моему дедушке, младшему лейтенанту Ярошевичу Николаю Мироновичу. Я горжусь своим дедом, считаю его героем. И хочется, чтобы о его маленьком подвиге знали не только мои дети и внуки».

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из таких поделился наш зритель Владимир Тепляков, который написал о своем дедушке.

В сентябре 1941 года дедушка Владимира Теплякова, Ярошевич Николай Миронович, погиб в наступлении. Вместе со справкой о смерти мужа бабушка Надежда Владимировна получила и письмо от батальонного комиссара. В письме фронтовик описывал героический подвиг белоруса.

«Примерно 27-28 сентября, во время наступления его части, он шел в атаку на противника, а пулемету, который поддерживал его подразделение, плохо видна была цель, куда стрелять. Тогда Ярошевич Н.М. сам берет пулемет, подбегает к скирде соломы, взбирается на верх, устанавливает пулемет и начинает вести ураганный огонь по противнику, нанося врагу большой урон. Видя такие смелые действия советского воина, фашисты обрушили огонь на скирду с пулеметом, где был убит на боевом посту лейтенант Ярошевич Н.М. – верный сын нашей Родины.

Расскажите, дорогая тов. Ярошевич, детям, что их отец погиб смертью храбрых, погиб в бою за честь, свободу и независимость своей Родины. Он, как подобает советскому патриоту, дорого отдал свою жизнь. На его могиле мы поклялись отомстить фашистским варварам за его смерть и других наших товарищей. Эту клятву мы свято выполняем. Мы будем громить оккупантов до полного их разгрома и изгнания с территории нашей Родины. Привет вам и лучшие пожелания от меня и всех наших товарищей-фронтовиков».