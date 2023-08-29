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Мощи Георгия Победоносца доставили в Военную академию в Минске

29 августа 2023 14:29
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Новости Беларуси. Поклониться мощам Георгия Победоносца смогли курсанты и сотрудники Военной академии в Минске. Для церемонии ковчег доставили в вуз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мощи Георгия Победоносца доставили в Военную академию в Минске-1

Здесь на плацу провели божественную литургию. С напутственными словами перед будущими офицерами выступил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Организовать такое мероприятие для курсантов более чем символично. Ведь именно Георгий Победоносец считается покровителем воинов.

Мощи Георгия Победоносца доставили в Военную академию в Минске-4

Иван Саблин, преподаватель Военной академии Беларуси:
Георгий Победоносец сопровождает каждого военного, потому что Победоносцем его назвали не просто по названию, а потому что где он, там и победа. Личный состав Военной академии, гражданский персонал подходит и спрашивает благословения на дальнейшие труды во имя нашей светлой независимой Синеокой Беларуси.

Мощи Георгия Победоносца доставили в Военную академию в Минске-7

Напомним, частицу мощей доставили в белорусскую столицу из России в середине июля. После ковчег объехал почти всю страну и снова вернулся в Минск. Поклониться мощам можно до 31 августа в приходе храма великомученика Георгия Победоносца.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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