Мощи Георгия Победоносца доставили в Военную академию в Минске

Новости Беларуси. Поклониться мощам Георгия Победоносца смогли курсанты и сотрудники Военной академии в Минске. Для церемонии ковчег доставили в вуз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь на плацу провели божественную литургию. С напутственными словами перед будущими офицерами выступил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Организовать такое мероприятие для курсантов более чем символично. Ведь именно Георгий Победоносец считается покровителем воинов.

Иван Саблин, преподаватель Военной академии Беларуси:

Георгий Победоносец сопровождает каждого военного, потому что Победоносцем его назвали не просто по названию, а потому что где он, там и победа. Личный состав Военной академии, гражданский персонал подходит и спрашивает благословения на дальнейшие труды во имя нашей светлой независимой Синеокой Беларуси.