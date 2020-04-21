Этот сорт пригодный для драников и бабки. Выбираем вкусный картофель

Выбирая для себя сорта картофеля, опытные хозяева ориентируются не только на такой важный момент как группа спелости. Конечно, чтобы получить раннюю молодую картошечку, желательно высаживать раннеспелые сорта, а вот для хранения больше подойдут поздние. Но ведь есть и еще один критерий выбора – вкусовые качества и кулинарные предпочтения. И тут есть свои нюансы.

Юлия Гунько, заведующая отделом селекции картофеля научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству:

Чтобы держал форму и не разваривался – это меньше крахмала, это ранние сорта. Те, которые развариваются, – это содержание крахмала повыше, поэтому они будут развариваться. «Першацвет», «Бриз», как правило, не развариваются, они ранней группы спелости, но это не значит, что их нельзя хранить. Раньше считалось, что ранние сорта хранятся до декабря, потом они не то, что в пищу не пригодны, они становятся невкусными. Сейчас нет, сейчас селекционеры добились того, что даже и весной тот же самый «Манифест» по вкусовым качествам не уступает «Першацвету», «Вектору», «Рубину», просто он не разваривается как картофель салатного типа, т. е. больше для жарки, чтобы не развалился, для запекания.

Конечно, говорит селекционер, предпочтения у всех разные: кому вкусное пюре, кому драники, кому, чтобы желтенькая да разваристая. На все запросы у белорусских селекционеров есть предложения. Юлия Гунько:

Для тех, кто любит желтый и разваристый, я советовала бы сорта поздней группы спелости и сорта, которые пригодны для длительного хранения – это, как правило, здесь представлены «Вектор», «Рубин» и «Нара». Они отличаются и цветом кожуры, все любят красно-кожурный, например, как «Вектор». Многие любят желтенькую, как «Нара». Эти сорта пригодны для длительного хранения и для промышленной переработки, они развариваются.

Есть сорт картофеля «Нара», который пригоден скорее не для фри, а для чипсов. Он по характеристикам и для фри подходит, единственное, что у него не подходит – это форма клубня.

Сорт картофеля «Лель» создавался непосредственно для получения картофеля фри, поэтому у него и форма клубней подходит, и биохимические показатели, которые непосредственно нужны для переработки. Здесь есть «Скарб», который все знают как сорт пригодный для драников и для бабки. Он наш рекордсмен, он в реестре находится 20 лет, не сбавляет своих позиций на полях Республики Беларусь, держит лидирующую позицию.