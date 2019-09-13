«Техника уже показала себя». Передвижную телевизионную станцию СТВ представили на выставке в Нидерландах

Новости Беларуси. Развитие телетехнологий в Беларуси находится на высоком уровне. Такое мнение, основываясь на технических возможностях экспонента СТВ, высказали в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там 13 сентября открылась выставка IBC. На ней наш телеканал представил передвижную телевизионную станцию. ПТС новейшего поколения по спецзаказу изготовили в Литве.

В арсенале «Столичного телевидения» эта машина всего полгода, но уже обеспечила трансляции многих спортивных соревнований, в том числе вторых Европейских игр в Минске. 26-тонный комплекс пробудет в Амстердаме три дня. К слову, его разработкой уже заинтересовались многие участники форума.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Эта техника уже показала себя. Она отработала на Европейских играх в Минске, более 60 прямых эфиров из кинотеатра «Москва», выездная студия. У нас все получилось, и это дает основания говорить о том, что мы готовы делать хороший, качественный продукт. Несмотря на то, что многие говорят, что эпоха телевидения заканчивается, приходит эпоха интернета, должен сказать, что, побывав сегодня здесь, я не соглашусь с этим. Нам нужно лишь немножко больше внимания теперь уделить творческой составляющей. Этот потенциал, который есть, несомненно, есть в нашей стране, развивать благодаря такой технике.

Раймунас Дирмейкис, директор компании-разработчика передвижной телевизионной станции (Литва):

Прямые эфиры – это задача всегда сложная. Я всегда восхищался людьми, которые делают прямые трансляции. Рады, что мы сумели сделать хороший продукт для вас, который вас не подвел и еще будет долго работать на ваши задачи.