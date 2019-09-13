Прямой эфир

«Техника уже показала себя». Передвижную телевизионную станцию СТВ представили на выставке в Нидерландах

13 сентября 2019 17:25
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Новости Беларуси. Развитие телетехнологий в Беларуси находится на высоком уровне. Такое мнение, основываясь на технических возможностях экспонента СТВ, высказали в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там 13 сентября открылась выставка IBC. На ней наш телеканал представил передвижную телевизионную станцию. ПТС новейшего поколения по спецзаказу изготовили в Литве.

«Техника уже показала себя». Передвижную телевизионную станцию СТВ представили на выставке в Нидерландах-1

В арсенале «Столичного телевидения» эта машина всего полгода, но уже обеспечила трансляции многих спортивных соревнований, в том числе вторых Европейских игр в Минске. 26-тонный комплекс пробудет в Амстердаме три дня. К слову, его разработкой уже заинтересовались многие участники форума.

«Техника уже показала себя». Передвижную телевизионную станцию СТВ представили на выставке в Нидерландах-4

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Эта техника уже показала себя. Она отработала на Европейских играх в Минске, более 60 прямых эфиров из кинотеатра «Москва», выездная студия. У нас все получилось, и это дает основания говорить о том, что мы готовы делать хороший, качественный продукт.

Несмотря на то, что многие говорят, что эпоха телевидения заканчивается, приходит эпоха интернета, должен сказать, что, побывав сегодня здесь, я не соглашусь с этим. Нам нужно лишь немножко больше внимания теперь уделить творческой составляющей. Этот потенциал, который есть, несомненно, есть в нашей стране, развивать благодаря такой технике.

«Техника уже показала себя». Передвижную телевизионную станцию СТВ представили на выставке в Нидерландах-7

Раймунас Дирмейкис, директор компании-разработчика передвижной телевизионной станции (Литва):
Прямые эфиры – это задача всегда сложная. Я всегда восхищался людьми, которые делают прямые трансляции. Рады, что мы сумели сделать хороший продукт для вас, который вас не подвел и еще будет долго работать на ваши задачи.

«Техника уже показала себя». Передвижную телевизионную станцию СТВ представили на выставке в Нидерландах-10

Выставка IBC – это крупнейший в Европе телерадиовещательный форум. Он традиционно, начиная с 1967 года, проходит в Амстердаме. Здесь представлены мировые разработки в области мультимедиа из 170 стран. Почти 2000 экспонентов размещаются в 15 залах. Кроме экспозиции, на IBC запланированы выступления глав мировых медиа-корпораций. В их числе – Warner Brothers, Disney, Sony Pictures Entertainment и другие.

# Проекты СТВ # общество # Игорь Луцкий # Раймунас Дирмейкис # Фотофакт

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