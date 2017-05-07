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День Победы-2017 в Минске: в праздничные дни в столице пройдет более 80 мероприятий

07 мая 2017 13:30
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Новости Беларуси. Более 80 мероприятий приурочат только в столице Беларуси к 72-й годовщине великой Победы. Страна готовится отметить самый дорогой сердцу многих поколений праздник. О его приближении напоминают украшенные улицы и первые цветы, которыми в мае 1945 года встречали победителей в войне, которую пережили миллионы белорусов.

Сейчас в нашей стране проживает немногим более 10 тысяч человек, испытавших на себе все тяготы сражений за мир и спокойствие на нашей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День Победы 2017

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